Свердловские школьники стали лучше учиться после запрета соцсетей. Так считают 30% учителей

15 мая 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге провели исследование среди учителей и родителей школьников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге с 6 по 13 мая проводили исследование среди родителей и учителей на тему того, стали ли дети учиться лучше после запрета на территории РФ западных соцсетей. По мнению 32% учителей, ограничения положительно сказались на учебе школьников, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работу Superjob. «По мнению 32% преподавателей в Екатеринбурге, уход из России (западных — ред.) соцсетей…, а также ограничения в работе TikTok сказались на учебе школьников скорее положительно. „Стало меньше инфошума“, — комментируют педагоги. Еще 41% опрошенных убеждены, что это никак не повлияло на результаты образовательного процесса: „Дети с развитым самоконтролем и мотивацией учатся и с соцсетями, и без них“», — сообщают в компании. 9% учителей считают, что отсутствие соцсетей отрицательно сказалось на школьниках. По их мнению, в виртуальном пространстве дети не только развлекаются, но и получают полезный контент. 30% родителей тоже заметили положительное влияние ухода соцсетей на учебу детей. 52% родителей изменений не заметили и отмечают, что старшеклассники продолжают пользоваться западными соцсетями через VPN или нашли замену. Еще 7% респондентов считают, что отсутствие соцсетей отрицательно сказалось на учебе детей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Екатеринбурге с 6 по 13 мая проводили исследование среди родителей и учителей на тему того, стали ли дети учиться лучше после запрета на территории РФ западных соцсетей. По мнению 32% учителей, ограничения положительно сказались на учебе школьников, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работу Superjob. «По мнению 32% преподавателей в Екатеринбурге, уход из России (западных — ред.) соцсетей…, а также ограничения в работе TikTok сказались на учебе школьников скорее положительно. „Стало меньше инфошума“, — комментируют педагоги. Еще 41% опрошенных убеждены, что это никак не повлияло на результаты образовательного процесса: „Дети с развитым самоконтролем и мотивацией учатся и с соцсетями, и без них“», — сообщают в компании. 9% учителей считают, что отсутствие соцсетей отрицательно сказалось на школьниках. По их мнению, в виртуальном пространстве дети не только развлекаются, но и получают полезный контент. 30% родителей тоже заметили положительное влияние ухода соцсетей на учебу детей. 52% родителей изменений не заметили и отмечают, что старшеклассники продолжают пользоваться западными соцсетями через VPN или нашли замену. Еще 7% респондентов считают, что отсутствие соцсетей отрицательно сказалось на учебе детей.