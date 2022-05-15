Тренер «Урала» назвал игру с «Рубином» лучшей в сезоне

В последнем домашнем матче сезона 21/22 «Урал» одержал крупную победуФото из соцсети ФК «Урал»
Тренер футбольного клуба «Урал» Игорь Шалимов на пресс-конференции после важной победы над «Рубином», назвал эту игру — лучшей в текущем сезоне Тинькофф российской Премьер-лиги. Он добавил, что впечатления после матча остались исключительно наилучшие и позитивные.
«Добились результата, который был нужен, но надо сказать, что стыков (матчей за сохранение прописки в высшем дивизионе — прим. ред.) мы еще не избежали. <…> Игроки показали качество игры и результат. Этот матч — наш лучший в сезоне по игре и по результату», — рассказал Шалимов.
Тренер «Урала» отдельно поблагодарил болельщиков, которые на протяжении тяжелейшего сезона не проявляли негатив к команде, а наоборот поддерживали. Ранее URA.RU сообщало, что на матче «Урал» — «Рубин» болельщик поднял плакат «5 лет без Fan ID», высказывающийся против введения системы идентификации болельщиков.
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Тренер футбольного клуба «Урал» Игорь Шалимов на пресс-конференции после важной победы над «Рубином», назвал эту игру — лучшей в текущем сезоне Тинькофф российской Премьер-лиги. Он добавил, что впечатления после матча остались исключительно наилучшие и позитивные. «Добились результата, который был нужен, но надо сказать, что стыков (матчей за сохранение прописки в высшем дивизионе — прим. ред.) мы еще не избежали. <…> Игроки показали качество игры и результат. Этот матч — наш лучший в сезоне по игре и по результату», — рассказал Шалимов. Тренер «Урала» отдельно поблагодарил болельщиков, которые на протяжении тяжелейшего сезона не проявляли негатив к команде, а наоборот поддерживали. Ранее URA.RU сообщало, что на матче «Урал» — «Рубин» болельщик поднял плакат «5 лет без Fan ID», высказывающийся против введения системы идентификации болельщиков.