В новом челябинском муниципалитете началась подготовка к выборам

Праймериз в Коркинском округе состоится в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркинском политсовете Челябинского регионального отделения ЕР («Единая Россия») начался сбор документов для участия в праймериз по выборам депутатов нового муниципалитета, Коркинского муниципального округа. Как сообщили URA.RU в региональном отделении партии, документы от желающих принимаются до конца мая.

«Выборы в новом Коркинском муниципалитете должны пройти по 23 округам. Границы округов пока уточняются, но они примерно понятны. Идет прием заявлений от желающих выдвинуться в собрание депутатов округа от ЕР. В июня состоится праймериз», — отметили URA.RU в партии.

Депутаты заксобрания области 31 марта утвердили законопроект о преобразовании Коркинского района и трех его поселений в единый муниципальный округ. Вместо четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями появился один.

Своим решением депутаты объединили Коркинский район, город Коркино, поселок Первомайский и поселок Роза. В состав нового муниципалитета помимо названных территорий также вошли поселок Дубровка-Челябинская с железнодорожной станцией, поселок Саксан и деревня Шумаки.

Вопрос слияния нескольких враждующих между собой муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Процесс затормозился из-за саботажа местных элит. В Первомайском депутаты дали согласие лишь в феврале, спустя два года после одобрения депутатами Розы и Коркино.