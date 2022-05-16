Дебоширы расколотили в челябинском баре посуду (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске в одном из караоке-баров посетители переколотили посуду. Как сообщает пресс-служба частного охранного предприятия «Варяг», чтобы утихомирить дебоширов, сотрудникам бара пришлось вызывать группу быстрого реагирования (ГБР).

«Скандал произошел 15 мая на улице Энтузиастов. Мужчина со своей спутницей вынесли из заведения бокалы и выбросили их на улице. На просьбу персонала возместить ущерб парочка ответила агрессией и оскорблениями. Прибывшим на вызов бойцам ГБР пришлось заковать в наручники рвавшегося подраться правонарушителя», — сообщает на своей странице во «ВКонтакте» «Варяг».

Скандалисты согласились оплатить ущерб лишь после того, как в бар прибыли сотрудники полиции. К тому времени, как сообщает «Варяг», работникам заведения пришлось выслушать в свой адрес многочисленные упреки.

Дебоширов успокоила группа быстрого реагирования Фото: ЧОП «Варяг», «ВКонтакте»