Замгенпрокурора РФ возмутился граффити на улицах Екатеринбурга

Замгенпрокурору не понравились граффити на стенах домов в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замгенпрокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев во время прогулки по Екатеринбургу возмутился граффити на стенах домов. Об этом на заседании городского совета неравнодушных горожан рассказал депутат думы, директор управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников.

«У меня в Железнодорожном районе живет замгенпрокурора [РФ]. Он прошелся по улице Свердлова и давай управляющей компании претензии предъявлять. Я говорю: „Стоп. Вот, у меня заявления все в милицию написаны. Я знаю про граффити, кто их рисует. Живут в общежитии“», — передает слова Колесникова корреспондент URA.RU.

Депутат предложил ужесточить наказание за вандализм. А также призвал вице-мэра Рустама Галямова расселить два общежития, где, по его данным, проживают вандалы. На это присутствующие отреагировали смехом.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал казаков бить вандалов нагайками. «Ну [дадут вандалам] нагайкой пару раз по заднице. Это недорого, на самом деле, — охрана общественного порядка», — заявлял Орлов.