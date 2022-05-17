Спустя некоторое время утка улетела с территории свердловского ГУ МВД, но вернулась через несколько часов с селезнем Фото: пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых

Свердловский главк МВД посетила утка. О взбудоражившем полицейских событии URA.RU рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«17 мая свердловский главк МВД посетила утка, но не информационная, как могли многие подумать, а натуральная речная птица. К сожалению, не всему личному составу удалось лицезреть, как утка торжественно чеканила шаг по гарнизонному плацу, так как в это время многие находились на сеансе видеоконференцсвязи», — рассказал Горелых корреспонденту агентства.

Уточняется, что диковинный гость расположился на территории главка как дома, людей не пугался. Через некоторое время, как сообщил Валерий Горелых, «двукрылая сеньорита улетела восвояси, но позднее вечером вернулась на территорию главка уже вместе со своим „супругом“».