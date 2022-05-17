ФСБ задержала двух чиновников уральского Ростехнадзора

18 мая 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

В операции участвовали сотрудники регионального УФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге задержали двух сотрудников Ростехнадзора за продажу прав на управление мототехникой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «УФСБ задержало двух сотрудников Ростехнадзора. Предположительной причиной стала продажа прав на мототехнику», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что одного из задержанных суд отправил в СИЗО до вынесения приговора. В отношении второго избрана более мягкая мера пресечения, добавил собеседник агентства. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области и к представителю УФСБ по региону. Они пообещали уточнить информацию, сообщенную инсайдером.

В Екатеринбурге задержали двух сотрудников Ростехнадзора за продажу прав на управление мототехникой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «УФСБ задержало двух сотрудников Ростехнадзора. Предположительной причиной стала продажа прав на мототехнику», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что одного из задержанных суд отправил в СИЗО до вынесения приговора. В отношении второго избрана более мягкая мера пресечения, добавил собеседник агентства. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области и к представителю УФСБ по региону. Они пообещали уточнить информацию, сообщенную инсайдером.