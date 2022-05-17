17 мая 2022

ФСБ задержала двух чиновников уральского Ростехнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В операции участвовали сотрудники регионального УФСБ Фото:

В Екатеринбурге задержали двух сотрудников Ростехнадзора за продажу прав на управление мототехникой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«УФСБ задержало двух сотрудников Ростехнадзора. Предположительной причиной стала продажа прав на мототехнику», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что одного из задержанных суд отправил в СИЗО до вынесения приговора. В отношении второго избрана более мягкая мера пресечения, добавил собеседник агентства.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области и к представителю УФСБ по региону. Они пообещали уточнить информацию, сообщенную инсайдером.

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В Екатеринбурге задержали двух сотрудников Ростехнадзора за продажу прав на управление мототехникой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «УФСБ задержало двух сотрудников Ростехнадзора. Предположительной причиной стала продажа прав на мототехнику», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что одного из задержанных суд отправил в СИЗО до вынесения приговора. В отношении второго избрана более мягкая мера пресечения, добавил собеседник агентства. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области и к представителю УФСБ по региону. Они пообещали уточнить информацию, сообщенную инсайдером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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