Челябинский чиновник получил взятку зерном

Районный служащий получил за молчание восемь тонн зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чесме (Челябинская область) экс-сотрудник управления сельского хозяйства осужден за получение взятки зерном. Об этом URA.RU сообщили 19 мая в пресс-службе областной прокуратуры.

«В Чесме бывший сотрудник районного управления сельского хозяйства осужден за получение взятки. Подсудимый с апреля по июль 2018 г., занимая должность ведущего специалиста, при осуществлении муниципального контроля выявил факт использования земель без заключения аренды. Он не сообщил об этом руководству и получил от лица, использовавшего земельные участки, 8 тонн ячменя стоимостью не менее 64 тыс. рублей в качестве взятки», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

На суде обвиняемый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Мужчина также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года.