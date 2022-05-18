18 мая 2022

Челябинский чиновник получил взятку зерном

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, хлеборобы
Районный служащий получил за молчание восемь тонн зерна Фото:

В Чесме (Челябинская область) экс-сотрудник управления сельского хозяйства осужден за получение взятки зерном. Об этом URA.RU сообщили 19 мая в пресс-службе областной прокуратуры.

«В Чесме бывший сотрудник районного управления сельского хозяйства осужден за получение взятки. Подсудимый с апреля по июль 2018 г., занимая должность ведущего специалиста, при осуществлении муниципального контроля выявил факт использования земель без заключения аренды. Он не сообщил об этом руководству и получил от лица, использовавшего земельные участки, 8 тонн ячменя стоимостью не менее 64 тыс. рублей в качестве взятки», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

На суде обвиняемый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Мужчина также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года.

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В Чесме (Челябинская область) экс-сотрудник управления сельского хозяйства осужден за получение взятки зерном. Об этом URA.RU сообщили 19 мая в пресс-службе областной прокуратуры. «В Чесме бывший сотрудник районного управления сельского хозяйства осужден за получение взятки. Подсудимый с апреля по июль 2018 г., занимая должность ведущего специалиста, при осуществлении муниципального контроля выявил факт использования земель без заключения аренды. Он не сообщил об этом руководству и получил от лица, использовавшего земельные участки, 8 тонн ячменя стоимостью не менее 64 тыс. рублей в качестве взятки», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. На суде обвиняемый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Мужчина также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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