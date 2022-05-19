Свердловский активист борется за возврат авиаперелетов в Грузию

О возобновлении авиасообщения говорят и в Совете Aедераций РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили заявил, что совместно с «Уральской ассоциацией туризма», активно занимается аналитикой возможности возвращения прямых авиаперелетов из Екатеринбурга в Грузию. Такое заявление активист сделал в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Мы обсуждали возможность возвращения прямых авиаперелетов из Екатеринбурга в Грузию во время открытия аллеи туризма. Основными факторами, которые повлияет на возвращение авиасообщения, станет отсутствие русофобского настроения в Грузии и постепенное возобновление дипломатических отношений между странами», — рассказал активист.

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в разговоре с URA.RU заявил, что по проведенным ассоциацией исследованиям можно сделать вывод, что в Грузии отношение к россиянам адекватное. «Рейсы в Батуми и Тбилиси были самыми быстрорастущими направлениями из аэропорта Кольцово. На данный момент осуществляется аккуратное обсуждение с Росавиацией и авиакомпаниями такой возможности», — рассказал Мальцев. Он считает, что авиасообщение могут вернуть ближе к середине лета — началу осени.

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия будет работать над возобновлением авиасообщения с Грузией. «Будем надеяться, будем работать в этом направлении», — сказал он во время XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», пишет ТАСС.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации РФ появилось сообщение о том, что для выезда из России в Грузию через наземные границы больше не нужны обоснования. Власти страны вводили такие ограничения из-за пандемии коронавируса. Поэтому временно ограничивалось движение по автомобильным, железнодорожным, пешеходным путям. В Грузию можно было попасть только через третьи страны.