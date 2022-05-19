В Белоруссии увидели отголоски нацизма в санкциях Запада

20 мая 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

По словам Рыбакова, раньше жителям Беларуси внушали, что «санкции — это свобода» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В односторонних санкциях Запада видны отголоски нацизма. Так считает постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. «Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был якобы запрос на санкции со стороны самого народа Беларуси», — сказал Рыбаков, передает РИА «Новости». Он пояснил, что это преподносилось народу таким образом, что введение санкций якобы бы привело к свободе народа Беларуси, «что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают». Рыбаков утверждает, что такие заявления и обещания звучали ранее иначе, например, вместо слово «санкции» использовалось слово «труд», якобы «труд освобождает». «Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли», — заключил он. Политик посоветовал авторам односторонних ограничений изменить свой подход и скорректировать свою позицию. Ранее народный артист России Николай Басков возмутился санкциям Запада. Он сообщил, что российские артисты выступили с инициативой создания музыкальной ассоциации для борьбы с дискриминацией русской культуры. По его словам, постоянные запреты трансляции российской культуры на Западе является нацизмом в чистом виде. Басков считает, что сейчас есть один выход противостоять санкциям — объединение. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу санкции против России на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, целью новых ограничений со стороны западных стран является «отмена» России, как государства.

В односторонних санкциях Запада видны отголоски нацизма. Так считает постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. «Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был якобы запрос на санкции со стороны самого народа Беларуси», — сказал Рыбаков, передает РИА «Новости». Он пояснил, что это преподносилось народу таким образом, что введение санкций якобы бы привело к свободе народа Беларуси, «что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают». Рыбаков утверждает, что такие заявления и обещания звучали ранее иначе, например, вместо слово «санкции» использовалось слово «труд», якобы «труд освобождает». «Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли», — заключил он. Политик посоветовал авторам односторонних ограничений изменить свой подход и скорректировать свою позицию. Ранее народный артист России Николай Басков возмутился санкциям Запада. Он сообщил, что российские артисты выступили с инициативой создания музыкальной ассоциации для борьбы с дискриминацией русской культуры. По его словам, постоянные запреты трансляции российской культуры на Западе является нацизмом в чистом виде. Басков считает, что сейчас есть один выход противостоять санкциям — объединение. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить беспрецедентные по своему масштабу санкции против России на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, целью новых ограничений со стороны западных стран является «отмена» России, как государства.