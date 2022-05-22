Британский бренд бытовой химии подвел итоги своего ежегодного конкурса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Британский бренд бытовой химии Domestos подвел итоги конкурса «Терпеть нельзя учиться» и определил худшие туалеты в российских школах. В топ-50 попали три школьных туалета из Свердловской области: в Нижнем Тагиле, Новой Ляле и Ревде. Результаты конкурса опубликованы на официальном сайте компании.

«Благодарим за интерес к нашей школьной программе! Мы с радостью объявляем пять школ-победительниц, которые получат ремонт туалетов. Также поздравляем 50 школ, которые получат годовой запас средств Domestos», — говорится в сообщении компании. В список победителей, которые получат ремонт туалетов, попали школа №603 и гимназия №227 в Санкт-Петербурге, а также лицей №25 в Димитровграде, лицей № 9 в Волгограде и школа № 32 в Озерске.

В списке школ, которые получат годовой запас чистящих средств, есть три учреждения из Свердловской области. В заявке школы №4 в Новой Ляле указано, что «унитазы в плохой форме, требуют замены, плитка на полу и стенах отколота». Ученики школы №50 в Нижнем Тагиле пожаловались, что туалет начальной школы выглядит удручающе и плачевно. А учащиеся школы №10 в Ревде заметили, что в женском туалете установлен писсуар и попросили «исправить недоразумение и привести в соответствие с гендером».

Domestos проводит конкурс худших туалетов с 2019 года. В прошлом году зарубежный бренд обвинили в провокации, но в Кремле инициативу компании по ремонту школьных туалетов поддержали. На прошлых конкурсах Domestos делился фотографиями туалетов-участников, но после прошлогоднего скандала их заменили на иконки.

Ранее URA.RU сообщало о школе №35 их Нижнего Тагила, ученики которой пожаловались на туалет. «В такие туалеты не хочется заходить, мы чувствуем себя унизительно», — говорили школьники.