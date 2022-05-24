На юге РФ подросток планировал теракты по приказу из Украины

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Задержанного контролировала Служба безопасности Украины Фото:

В Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в учебных заведениях. Задержанный, по информации силовиков, исполнял приказы СБУ.

«В Ростовской области задержан подросток, который готовил теракты в школах разных регионов. Он был завербован СБУ», — заявил источник в правоохранительных органах журналистам ТАСС.

В данный момент выясняются все детали по подготовке терактов. Другие подробности случившегося также устанавливаются. По предварительным данным, ребенок был завербован украинскими националистами, отмечает Пятый канал.

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В Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в учебных заведениях. Задержанный, по информации силовиков, исполнял приказы СБУ. «В Ростовской области задержан подросток, который готовил теракты в школах разных регионов. Он был завербован СБУ», — заявил источник в правоохранительных органах журналистам ТАСС. В данный момент выясняются все детали по подготовке терактов. Другие подробности случившегося также устанавливаются. По предварительным данным, ребенок был завербован украинскими националистами, отмечает Пятый канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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