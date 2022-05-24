На юге РФ подросток планировал теракты по приказу из Украины

24 мая 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Задержанного контролировала Служба безопасности Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в учебных заведениях. Задержанный, по информации силовиков, исполнял приказы СБУ. «В Ростовской области задержан подросток, который готовил теракты в школах разных регионов. Он был завербован СБУ», — заявил источник в правоохранительных органах журналистам ТАСС. В данный момент выясняются все детали по подготовке терактов. Другие подробности случившегося также устанавливаются. По предварительным данным, ребенок был завербован украинскими националистами, отмечает Пятый канал.

В Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в учебных заведениях. Задержанный, по информации силовиков, исполнял приказы СБУ. «В Ростовской области задержан подросток, который готовил теракты в школах разных регионов. Он был завербован СБУ», — заявил источник в правоохранительных органах журналистам ТАСС. В данный момент выясняются все детали по подготовке терактов. Другие подробности случившегося также устанавливаются. По предварительным данным, ребенок был завербован украинскими националистами, отмечает Пятый канал.