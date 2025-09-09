Силуанов сообщил о «большом спектре» экономических интересов США и России

Существует заинтересованность американских компаний в инвестировании в Россию, заявил Силуанов
Существует заинтересованность американских компаний в инвестировании в Россию, заявил Силуанов

Между Россией и США существует «большой спектр экономических интересов», которые требуют политического урегулирования для своего развития, сообщает министр финансов России Антон Силуанов. Эту тему он раскрыл в интервью, комментируя итоги российско-американского саммита на Аляске 15 августа.

«На Аляске основная тема — это геополитика, конечно, была. Но я хочу сказать, что у нас вырисовывается достаточно большой спектр экономических интересов наших двух стран», — отметил Силуанов для радио РБК. Он подчеркнул, что, а также интерес российской стороны к взаимодействию с американским бизнесом.

Министр указал, что для развития экономических связей сначала необходимо сделать «политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли». Улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие.

Силуанов также ответил на вопрос о возможности работы главой Минфина другой страны. Он отметил, что во всех государствах применяются одинаковые принципы финансовой политики: обеспечение финансовой устойчивости, стабильности и определение приоритетных направлений использования ресурсов.

Ключевым событием саммита на Аляске стала встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер тогда заявил, что у стран «много интересных направлений для совместной работы» в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса.

