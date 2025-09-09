ВС РФ взяли под контроль одну из крупнейших шахт в ДНР

Российские военные установили контроль над территорией крупнейшего угледобывающего предприятия в Донецкой Народной Республике — шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления „Покровское“ у Удачного», — заявил Кимаковский. Его слова цитирует ТАСС.
Кимаковский также отметил, что на данном направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Украинская сторона перебрасывает дополнительные силы и механизированные бригады в попытке сдержать наступление российских войск.
Также сообщалось, что российские войска вытеснили ВСУ из Глущенково в Харьковской области. А из-за ударов российских дронов украинские военные остались без связи в регионе.
