ВС РФ взяли под контроль одну из крупнейших шахт в ДНР

ВС РФ взяли под контроль крупнейшую в ДНР шахту под Красноармейском
Военные РФ взяли под контроль шахтоуправление «Покровское»
Военные РФ взяли под контроль шахтоуправление «Покровское»
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные установили контроль над территорией крупнейшего угледобывающего предприятия в Донецкой Народной Республике — шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления „Покровское“ у Удачного», — заявил Кимаковский. Его слова цитирует ТАСС.

Кимаковский также отметил, что на данном направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Украинская сторона перебрасывает дополнительные силы и механизированные бригады в попытке сдержать наступление российских войск.

Также сообщалось, что российские войска вытеснили ВСУ из Глущенково в Харьковской области. А из-за ударов российских дронов украинские военные остались без связи в регионе. 

