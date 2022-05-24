Глава Екатеринбурга раскрыл число школьников-медалистов

25 мая 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов приехал в гимназию 25 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 700 выпускников школ претендуют на получение медалей «За особые успехи в учении». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов на выпускном в гимназии №2. «В этом году порядка 7000 выпускников всех школ Екатеринбурга допущены к государственной итоговой аттестации. Более 700 из них претендуют на медаль „За особые успехи в учении“. 135 выпускников гимназии №2 также допущены к итоговой аттестации, и 20 из них претендуют на такую медаль», — сказал Орлов. Глава города Алексей Орлов выразил благодарность родителям юных екатеринбуржцев за активное участие в учебном процессе, а также отметил особую роль педагогов в освоении ребятами новых знаний. Ранее агентство писало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с выпускным учеников гимназии №2, где впервые в городе появился новый предмет — об основах строительства. Считается, что это поможет детям при поступлении в Институт строительства и архитектуры УрФУ.

В Екатеринбурге 700 выпускников школ претендуют на получение медалей «За особые успехи в учении». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов на выпускном в гимназии №2. «В этом году порядка 7000 выпускников всех школ Екатеринбурга допущены к государственной итоговой аттестации. Более 700 из них претендуют на медаль „За особые успехи в учении“. 135 выпускников гимназии №2 также допущены к итоговой аттестации, и 20 из них претендуют на такую медаль», — сказал Орлов. Глава города Алексей Орлов выразил благодарность родителям юных екатеринбуржцев за активное участие в учебном процессе, а также отметил особую роль педагогов в освоении ребятами новых знаний. Ранее агентство писало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с выпускным учеников гимназии №2, где впервые в городе появился новый предмет — об основах строительства. Считается, что это поможет детям при поступлении в Институт строительства и архитектуры УрФУ.