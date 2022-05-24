Комарова ждет ответа из Москвы о продлении кэшбека для туристов

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила продлить действие туристического кэшбека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко продлить действие туристического кэшбека до конца года. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры.

Речь об этом зашла на встрече главы региона с руководителем фракции «Единой России» в думе ХМАО Натальей Западновой. Вице-спикер окружного парламента предложила выступить с инициативой о продлении действия туристического кэшбека. «По продлению кэшбека я разговаривала с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Чернышенко, вопрос в работе», — прокомментировала Комарова.

Кроме того, губернатор ХМАО сообщила, что на территории Югры может быть создан центр для детского отдыха. Сейчас окружные власти оценивают имеющийся имущественный комплекс для того, чтобы определиться, на какой базе он сможет быть обустроен.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские власти готовы предоставить льготы бизнесу для открытия новых баз отдыха и глэмпингов. Размеры бюджетных субсидий могут доходить до 20 млн рублей.