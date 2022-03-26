Турбизнесу предлагают льготы для строительства глэмпингов в ХМАО

В ХМАО может увеличиться количество глэмпингов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти ХМАО готовы предоставить льготы бизнесу для открытия в регионе баз отдыха и глэмпингов. Об этом было заявлено на встрече губернатора Югры Натальи Комаровой с главами городов и районов, сообщается на официальном сайте окружных органов государственной власти.

«В сфере туризма будем разработана новая мера поддержки по предоставлению субсидий в форме гранта из бюджета автономного округа на создание и развитие сети баз отдыха, глэмпингов, объектов этнографического и сельского туризма, создание и туристических маршрутов в размере 80% от общей сметы проекта, но не более 20 млн рублей», — указано на сайте. Окружные власти таким образом рассчитывают на появление новых и модернизацию существующих объектов туристической инфраструктуры.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона провела совещание с югорскими мэрами, где обсудила меры по борьбе с западными санкциями. Они стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сферам. Президент России Владимир Путин заявлял, что «шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».

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