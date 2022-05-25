Югорский депутат призывает отказаться от аббревиатуры ХМАО

26 мая 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Депутату Михаилу Селюкову не нравится аббревиатура ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат югорского парламента Михаил Селюков призвал коллег и чиновников отказаться от аббревиатуры ХМАО, а вместо нее использовать Югры. Такую идею он озвучил во время заседания окружной Думы, передает корреспондент URA.RU. Селюков на заседании думы заявил, что ему не нравится как звучит аббревиатура ХМАО или словосочетание «автономный округ». В качестве сокращенного наименования региона он предлагает оставить название Югра. «У нас есть название субъекта, прописанное в Конституции РФ — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Если брать идеологему, то в Конституции есть Российская Федерация — Россия. Россия сокращенное название, которое прописывается. Более того, в других субъектах РФ такое тоже есть, в Татарии — Татарстан, Саха Якутия и так далее. На ваш взгляд, возможно ли было в данном пакете законов прописать короткое наименование Ханты-Мансийского автономного округа — Югры все-таки не просто автономный округ, а Югра?», — задался вопросом Селюков. Он также укорил журналистов, которые используют аббревиатуру ХМАО. Руководитель аппарата губернатора Югры Анатолий Уткин ответил Селюкову, что в любом случае должен соблюдаться принцип однотипного наименования и предложил вернуться к обсуждению этого вопроса в будущем. Селюков на этом не успокоился и предложил начать использовать название Югра в документах окружного парламента. Он даже прислал свои варианты поправок к принимаемому законопроекту. Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков заявил, что документы от Селюкова пришли слишком поздно и предложил перенести рассмотреть это предложение на одном из думских комитетов в июне. Ранее URA.RU сообщало, что на прошедшем заседании окружной Думы депутаты дали право губернатору Югры Наталье Комаровой отправлять глав муниципалитетов в отставку. Такая возможность уже была предоставлена в федеральном законе «Об общих принципах организации публичной власти».

Депутат югорского парламента Михаил Селюков призвал коллег и чиновников отказаться от аббревиатуры ХМАО, а вместо нее использовать Югры. Такую идею он озвучил во время заседания окружной Думы, передает корреспондент URA.RU. Селюков на заседании думы заявил, что ему не нравится как звучит аббревиатура ХМАО или словосочетание «автономный округ». В качестве сокращенного наименования региона он предлагает оставить название Югра. «У нас есть название субъекта, прописанное в Конституции РФ — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Если брать идеологему, то в Конституции есть Российская Федерация — Россия. Россия сокращенное название, которое прописывается. Более того, в других субъектах РФ такое тоже есть, в Татарии — Татарстан, Саха Якутия и так далее. На ваш взгляд, возможно ли было в данном пакете законов прописать короткое наименование Ханты-Мансийского автономного округа — Югры все-таки не просто автономный округ, а Югра?», — задался вопросом Селюков. Он также укорил журналистов, которые используют аббревиатуру ХМАО. Руководитель аппарата губернатора Югры Анатолий Уткин ответил Селюкову, что в любом случае должен соблюдаться принцип однотипного наименования и предложил вернуться к обсуждению этого вопроса в будущем. Селюков на этом не успокоился и предложил начать использовать название Югра в документах окружного парламента. Он даже прислал свои варианты поправок к принимаемому законопроекту. Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков заявил, что документы от Селюкова пришли слишком поздно и предложил перенести рассмотреть это предложение на одном из думских комитетов в июне. Ранее URA.RU сообщало, что на прошедшем заседании окружной Думы депутаты дали право губернатору Югры Наталье Комаровой отправлять глав муниципалитетов в отставку. Такая возможность уже была предоставлена в федеральном законе «Об общих принципах организации публичной власти».