В Миассе создали единственный в России аппарат для липосакции

В Миассе (Челябинская область) завод произвел аппарат для липосакции «Силуэт». Из десяти зарегистрированных в стране моделей — только одна российского производства, рассказали URA.RU в компании «АМС-МЗМО».
«Это партнерское изделие. Мы вместе с заказчиком его сделали, испытали, протестировали в клинике, получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора», — рассказали URA.RU в пресс-службе завода «АМС-МЗМО».
Заказчиком новой техники выступила компания «Дельта» из Челябинска. Она займется продажами изделия заказчикам. Аппарат будет удалять подкожный жир из организма пациента и эстетически корректировать фигуру методом вибрационной липосакции. Потребители — медики, прошедшие специальную подготовку. Метод считают удобным, менее болезненным для пациентов и оперативным. При выполнении процедуры уменьшается нагрузка на руки хирурга и достигаются хорошие эстетические результаты.
«Аппарат „Силуэт“ предназначен для применения в больницах, клиниках, косметических центрах и других медицинских организациях», — рассказал директор «Дельты» Юрий Доможиров.
Среди зарегистрированных в Росздравнадзоре десяти аппаратов для проведения липосакции — также модели из США, Израиля, Германии, Турции и Кореи. Появление российского аналога стало результатом программы импортозамещения правительства. Она явилась результатом санкций, введенных рядом государств. На форуме «Импортозамещение. Новые возможности» губернатор Алексей Текслер анонсировал новый статус программы — на уровне нацпроектов.
В Миассе производят новый аппарат
Фото: завод «АМС-МЗМО»
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В Миассе (Челябинская область) завод произвел аппарат для липосакции «Силуэт». Из десяти зарегистрированных в стране моделей — только одна российского производства, рассказали URA.RU в компании «АМС-МЗМО». «Это партнерское изделие. Мы вместе с заказчиком его сделали, испытали, протестировали в клинике, получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора», — рассказали URA.RU в пресс-службе завода «АМС-МЗМО». Заказчиком новой техники выступила компания «Дельта» из Челябинска. Она займется продажами изделия заказчикам. Аппарат будет удалять подкожный жир из организма пациента и эстетически корректировать фигуру методом вибрационной липосакции. Потребители — медики, прошедшие специальную подготовку. Метод считают удобным, менее болезненным для пациентов и оперативным. При выполнении процедуры уменьшается нагрузка на руки хирурга и достигаются хорошие эстетические результаты. «Аппарат „Силуэт“ предназначен для применения в больницах, клиниках, косметических центрах и других медицинских организациях», — рассказал директор «Дельты» Юрий Доможиров. Среди зарегистрированных в Росздравнадзоре десяти аппаратов для проведения липосакции — также модели из США, Израиля, Германии, Турции и Кореи. Появление российского аналога стало результатом программы импортозамещения правительства. Она явилась результатом санкций, введенных рядом государств. На форуме «Импортозамещение. Новые возможности» губернатор Алексей Текслер анонсировал новый статус программы — на уровне нацпроектов.