В Миассе создали единственный в России аппарат для липосакции

Челябинские производственники включились в программу импортозамещения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) завод произвел аппарат для липосакции «Силуэт». Из десяти зарегистрированных в стране моделей — только одна российского производства, рассказали URA.RU в компании «АМС-МЗМО».

«Это партнерское изделие. Мы вместе с заказчиком его сделали, испытали, протестировали в клинике, получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора», — рассказали URA.RU в пресс-службе завода «АМС-МЗМО».

Заказчиком новой техники выступила компания «Дельта» из Челябинска. Она займется продажами изделия заказчикам. Аппарат будет удалять подкожный жир из организма пациента и эстетически корректировать фигуру методом вибрационной липосакции. Потребители — медики, прошедшие специальную подготовку. Метод считают удобным, менее болезненным для пациентов и оперативным. При выполнении процедуры уменьшается нагрузка на руки хирурга и достигаются хорошие эстетические результаты.

«Аппарат „Силуэт“ предназначен для применения в больницах, клиниках, косметических центрах и других медицинских организациях», — рассказал директор «Дельты» Юрий Доможиров.

Среди зарегистрированных в Росздравнадзоре десяти аппаратов для проведения липосакции — также модели из США, Израиля, Германии, Турции и Кореи. Появление российского аналога стало результатом программы импортозамещения правительства. Она явилась результатом санкций, введенных рядом государств. На форуме «Импортозамещение. Новые возможности» губернатор Алексей Текслер анонсировал новый статус программы — на уровне нацпроектов.