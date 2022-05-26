Белый Дом: США не откажется от санкций против России по бартеру

27 мая 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

В США не обсуждают отмену санкций против РФ в обмен на вывоз зерна с Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Белом Доме заявили, что США не обсуждают отмену санкций против РФ в обмен на вывоз зерна с Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер. «Нет. Таковых нет», — сказала официальный представитель Белого дома, когда ее попросили прокомментировать, ведутся ли обсуждения об отмене санкций против России. Она считает, что проблемы, связанные с экспортом зерна с Украины возникли из-за российской спецоперации. «Это дело рук России. Это на России», — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Трансляция, которого велась на YouTube. По ее словам, санкции США, и их союзников не препятствуют экспорту украинской или российской сельскохозяйственной продукции, а также удобрений. По ее мнению, рестрикции не препятствуют обычным трансакциям, необходимым для экспорта, таким как банковские и транспортные. Также, официальный представитель Белого дома потребовала от РФ дать возможность экспортировать зерно Украины через порты Черного моря. Ранее сообщалось, что Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом, в том числе за счет экспорта зерна и удобрений при условии, что со страны снимут санкции. Об этом в телефонном разговоре с председателем совета министров Италии Марио Драги заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил необоснованность обвинений, предъявленных России в проблемах, связанных с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его мнению, сложности возникли из-за сбоя производственных и логистических цепочек. Ситуацию усугубили антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом из-за спецоперации на Украине, направленных на денацификацию и демилитаризацию страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Белом Доме заявили, что США не обсуждают отмену санкций против РФ в обмен на вывоз зерна с Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер. «Нет. Таковых нет», — сказала официальный представитель Белого дома, когда ее попросили прокомментировать, ведутся ли обсуждения об отмене санкций против России. Она считает, что проблемы, связанные с экспортом зерна с Украины возникли из-за российской спецоперации. «Это дело рук России. Это на России», — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Трансляция, которого велась на YouTube. По ее словам, санкции США, и их союзников не препятствуют экспорту украинской или российской сельскохозяйственной продукции, а также удобрений. По ее мнению, рестрикции не препятствуют обычным трансакциям, необходимым для экспорта, таким как банковские и транспортные. Также, официальный представитель Белого дома потребовала от РФ дать возможность экспортировать зерно Украины через порты Черного моря. Ранее сообщалось, что Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом, в том числе за счет экспорта зерна и удобрений при условии, что со страны снимут санкции. Об этом в телефонном разговоре с председателем совета министров Италии Марио Драги заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил необоснованность обвинений, предъявленных России в проблемах, связанных с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. По его мнению, сложности возникли из-за сбоя производственных и логистических цепочек. Ситуацию усугубили антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом из-за спецоперации на Украине, направленных на денацификацию и демилитаризацию страны.