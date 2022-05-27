Автор объявления утверждает, что это единичный экземпляр, выпущенный на заводе им. Коминтрена Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске на популярном сайте объявлений продается малая пехотная лопата за 1,5 млн рублей. По словам автора объявления, она выпущена на заводе имени Коминтерна в 1940 году.

«Представляется вашему вниманию лопата пехотная малая 1940 года. В безупречном состоянии, для истинных любителей старинных и исторических вещей», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

На вопрос корреспондента URA.RU про коллекционную ценность лопаты и обоснованность цены, автор объявления ответил: «Она выпущена в единичных экземплярах. Вы больше не найдете такой лопаты — этого года и производства завода им. Коминтерна»