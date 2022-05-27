27 мая 2022

В Челябинской области продают пехотную лопату за 1,5 млн рублей. Скрин

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Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, солдаты, вов, пехота, реконструкторы, пехота на марше, великая отечественная война
Автор объявления утверждает, что это единичный экземпляр, выпущенный на заводе им. Коминтрена Фото:

В Челябинске на популярном сайте объявлений продается малая пехотная лопата за 1,5 млн рублей. По словам автора объявления, она выпущена на заводе имени Коминтерна в 1940 году.

«Представляется вашему вниманию лопата пехотная малая 1940 года. В безупречном состоянии, для истинных любителей старинных и исторических вещей», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

На вопрос корреспондента URA.RU про коллекционную ценность лопаты и обоснованность цены, автор объявления ответил: «Она выпущена в единичных экземплярах. Вы больше не найдете такой лопаты — этого года и производства завода им. Коминтерна»

Челябинец выставил на продажу пехотную лопату за полтора миллиона рублей
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В Челябинске на популярном сайте объявлений продается малая пехотная лопата за 1,5 млн рублей. По словам автора объявления, она выпущена на заводе имени Коминтерна в 1940 году. «Представляется вашему вниманию лопата пехотная малая 1940 года. В безупречном состоянии, для истинных любителей старинных и исторических вещей», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито». На вопрос корреспондента URA.RU про коллекционную ценность лопаты и обоснованность цены, автор объявления ответил: «Она выпущена в единичных экземплярах. Вы больше не найдете такой лопаты — этого года и производства завода им. Коминтерна»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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