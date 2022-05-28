Планетарии Екатеринбурга и Пскова популяризируют астрономию

Планетарии Екатеринбурга и Пскова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем официальном telegram-канале.
«Планетарии договорились о сотрудничестве в сфере популяризации астрономии и космонавтики, а также просветительской деятельности в этих направлениях. Подписи в документе поставили руководители учреждений Владимир Колпаков и Валентин Прокопьев», — сообщил Елкин.
Совместную деятельность началась во время визита заместителя главы псковской администрации Ирины Ивановой в Екатеринбург. Во время встречи руководители планетариев согласовали визит космонавта-испытателя Сергея Кудь-Сверчкова в Псков, также планетарии запланировали другие мероприятия с целью популяризации астрономии.
Ранее URA.RU сообщало о желании екатеринбургского митрополита стать космонавтом. Также агентство рассказывало о космонавте из Екатеринбурга, который выращивал для себя еду перед полетом в космос.
Руководители планетариев подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: официальный telegram-канал Бориса Елкина
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Планетарии Екатеринбурга и Пскова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем официальном telegram-канале. «Планетарии договорились о сотрудничестве в сфере популяризации астрономии и космонавтики, а также просветительской деятельности в этих направлениях. Подписи в документе поставили руководители учреждений Владимир Колпаков и Валентин Прокопьев», — сообщил Елкин. Совместную деятельность началась во время визита заместителя главы псковской администрации Ирины Ивановой в Екатеринбург. Во время встречи руководители планетариев согласовали визит космонавта-испытателя Сергея Кудь-Сверчкова в Псков, также планетарии запланировали другие мероприятия с целью популяризации астрономии. Ранее URA.RU сообщало о желании екатеринбургского митрополита стать космонавтом. Также агентство рассказывало о космонавте из Екатеринбурга, который выращивал для себя еду перед полетом в космос.