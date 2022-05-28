Планетарии Екатеринбурга и Пскова популяризируют астрономию

29 мая 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Псковские и екатеринбургские планетарии популяризируют космонавтику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Планетарии Екатеринбурга и Пскова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем официальном telegram-канале. «Планетарии договорились о сотрудничестве в сфере популяризации астрономии и космонавтики, а также просветительской деятельности в этих направлениях. Подписи в документе поставили руководители учреждений Владимир Колпаков и Валентин Прокопьев», — сообщил Елкин. Совместную деятельность началась во время визита заместителя главы псковской администрации Ирины Ивановой в Екатеринбург. Во время встречи руководители планетариев согласовали визит космонавта-испытателя Сергея Кудь-Сверчкова в Псков, также планетарии запланировали другие мероприятия с целью популяризации астрономии. Ранее URA.RU сообщало о желании екатеринбургского митрополита стать космонавтом. Также агентство рассказывало о космонавте из Екатеринбурга, который выращивал для себя еду перед полетом в космос. Руководители планетариев подписали соглашение о сотрудничестве Фото: официальный telegram-канал Бориса Елкина

Планетарии Екатеринбурга и Пскова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем официальном telegram-канале. «Планетарии договорились о сотрудничестве в сфере популяризации астрономии и космонавтики, а также просветительской деятельности в этих направлениях. Подписи в документе поставили руководители учреждений Владимир Колпаков и Валентин Прокопьев», — сообщил Елкин. Совместную деятельность началась во время визита заместителя главы псковской администрации Ирины Ивановой в Екатеринбург. Во время встречи руководители планетариев согласовали визит космонавта-испытателя Сергея Кудь-Сверчкова в Псков, также планетарии запланировали другие мероприятия с целью популяризации астрономии. Ранее URA.RU сообщало о желании екатеринбургского митрополита стать космонавтом. Также агентство рассказывало о космонавте из Екатеринбурга, который выращивал для себя еду перед полетом в космос.