28 мая 2022
27 мая 2022

Планетарии Екатеринбурга и Пскова популяризируют астрономию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солнечное затмение. Планетарий. Челябинск., солнце, бинокль, планетарий, затмение, солнечное затмение, телескоп
Псковские и екатеринбургские планетарии популяризируют космонавтику Фото:

Планетарии Екатеринбурга и Пскова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем официальном telegram-канале.

«Планетарии договорились о сотрудничестве в сфере популяризации астрономии и космонавтики, а также просветительской деятельности в этих направлениях. Подписи в документе поставили руководители учреждений Владимир Колпаков и Валентин Прокопьев», — сообщил Елкин.

Совместную деятельность началась во время визита заместителя главы псковской администрации Ирины Ивановой в Екатеринбург. Во время встречи руководители планетариев согласовали визит космонавта-испытателя Сергея Кудь-Сверчкова в Псков, также планетарии запланировали другие мероприятия с целью популяризации астрономии.

Ранее URA.RU сообщало о желании екатеринбургского митрополита стать космонавтом. Также агентство рассказывало о космонавте из Екатеринбурга, который выращивал для себя еду перед полетом в космос.

Руководители планетариев подписали соглашение о сотрудничестве
Фото:
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Планетарии Екатеринбурга и Пскова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем официальном telegram-канале. «Планетарии договорились о сотрудничестве в сфере популяризации астрономии и космонавтики, а также просветительской деятельности в этих направлениях. Подписи в документе поставили руководители учреждений Владимир Колпаков и Валентин Прокопьев», — сообщил Елкин. Совместную деятельность началась во время визита заместителя главы псковской администрации Ирины Ивановой в Екатеринбург. Во время встречи руководители планетариев согласовали визит космонавта-испытателя Сергея Кудь-Сверчкова в Псков, также планетарии запланировали другие мероприятия с целью популяризации астрономии. Ранее URA.RU сообщало о желании екатеринбургского митрополита стать космонавтом. Также агентство рассказывало о космонавте из Екатеринбурга, который выращивал для себя еду перед полетом в космос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...