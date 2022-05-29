В Пермском крае целый город рискует остаться без электричества

В Кунгуре некому обслуживать электросети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) некому обслуживать электросетевое имущество. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно URA.RU, срок концессионного соглашения на эксплуатацию электросетей в Кунгурском муниципальном округе истек еще 23 мая, а новый до сих пор не заключен. При этом мэр Кунгура Вадим Лысанов находится в отпуске до середины июня. «В случае, если случится авария на электросетях, жители города могут остаться бел электроэнергии, поскольку обслуживать аварийные сети в ближайшее время просто некому», — рассказал URA.RU собеседник.

Известно также, что происходящим уже заинтересовались в Пермском УФАС. В ближайшее время там пройдет совещание по этому поводу. Оперативно связаться с администрацией Кунгурского муниципального округа для получения комментария корреспонденту не удалось. Отправлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Пермского края накопили многомиллионные долги за коммунальные услуги. Сумма задолженностей за первый квартал 2022 года составила более 4 млрд рублей.