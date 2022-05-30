На свердловском заводе «ЕВРАЗа» отказались от бумаги

ЕВРАЗ НТМК перешел на электронные чертежи при производстве запасных частей и сократил использование бумаги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ЕВРАЗ НТМК (Нижний Тагил) перешел на электронные чертежи при производстве запасных частей, отказавшись от использования бумаги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе комбината, благодаря данному решению предприятие снизит использование бумаги почти на 7 тонн ежегодно.

«Выбор технического решения был основан на уже внедренных на ЕВРАЗ НТМК программных продуктах. Интеграция отечественных программ КОМПАС-3D и ВЕРТИКАЛЬ позволила полностью перейти от бумажных носителей к индивидуальным дисплеям в каждом цехе», — заявил главный механик ЕВРАЗ НТМК Алексей Недолуга.

При заказе детали формируется полный комплект документаций для ее изготовления, который передается на монитор станочника в цехе. При производстве детали станочник видит, какая заготовка использовалась для ее производства.

Ранее заместитель гендиректора по коммерции Туринского целлюлозно-бумажного завода (Туринск, Свердловская область) Александр Марушенко заявил, что они планируют поставлять офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. Представитель завода отметил, что предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939.