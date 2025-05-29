Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии
На 39-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла авария с пятью автомобилями. Движение на участке ограничено, работают инспекторы, рассказали в Госавтоинспекции.
«Столкнулись автомобили „Газель“, Lada, Hyundai, Niva и Mitsubishi. Двоих участников ДТП в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — пояснили в ведомстве.
Движение транспорта в обе стороны организовано по обочинам. Инспекторы ДПС проводят проверку и регулируют поток.
В аварии пострадали два человека
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