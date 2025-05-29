На трассе под Екатеринбургом случилось жесткое ДТП с пятью машинами. Фото

На трассе Екатеринбург - Курган ограничено движение из-за ДТП с пятью машинами
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии
Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии Фото:

На 39-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла авария с пятью автомобилями. Движение на участке ограничено, работают инспекторы, рассказали в Госавтоинспекции.

«Столкнулись автомобили „Газель“, Lada, Hyundai, Niva и Mitsubishi. Двоих участников ДТП в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — пояснили в ведомстве.

Движение транспорта в обе стороны организовано по обочинам. Инспекторы ДПС проводят проверку и регулируют поток.

В аварии пострадали два человека
В аварии пострадали два человека
Фото:

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На 39-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла авария с пятью автомобилями. Движение на участке ограничено, работают инспекторы, рассказали в Госавтоинспекции. «Столкнулись автомобили „Газель“, Lada, Hyundai, Niva и Mitsubishi. Двоих участников ДТП в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — пояснили в ведомстве. Движение транспорта в обе стороны организовано по обочинам. Инспекторы ДПС проводят проверку и регулируют поток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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