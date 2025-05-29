Свердловская область оставила федеральный бюджет без полутора млрд рублей

Бюджет РФ лишился 1,5 млрд из-за незаконного табака в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего нарушителей обнаружили во втором полугодии 2024 года
Больше всего нарушителей обнаружили во втором полугодии 2024 года Фото:

Из-за нелегальной продажи табака федеральный бюджет недополучил от Свердловской области 1,535 млрд рублей. Такими данными поделилась директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» Ирина Бушина.

«Незаконный оборот влечет потери для федерального бюджета от недополученных акцизов и НДС. По итогам 2024 года минимальные потери в стране составили 101,189 млрд рублей. От незаконного оборота в регионах Уральского федерального округа недополучено 7,092 млрд рублей. Ущерб бюджета от теневого рынка в Свердловской области составил 1,535 млрд рублей», — рассказала Бушина на круглом столе, организованном «Коммерсантъ-Уралом».

Также эксперт поделилась, что доля контрафакта в регионе увеличилась с 1,9% до 2,4%. При этом Свердловская область занимает 26 строку в рейтинге субъектов РФ по незаконному обороту табачной продукции.

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Из-за нелегальной продажи табака федеральный бюджет недополучил от Свердловской области 1,535 млрд рублей. Такими данными поделилась директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» Ирина Бушина. «Незаконный оборот влечет потери для федерального бюджета от недополученных акцизов и НДС. По итогам 2024 года минимальные потери в стране составили 101,189 млрд рублей. От незаконного оборота в регионах Уральского федерального округа недополучено 7,092 млрд рублей. Ущерб бюджета от теневого рынка в Свердловской области составил 1,535 млрд рублей», — рассказала Бушина на круглом столе, организованном «Коммерсантъ-Уралом». Также эксперт поделилась, что доля контрафакта в регионе увеличилась с 1,9% до 2,4%. При этом Свердловская область занимает 26-ю строку в рейтинге субъектов РФ по незаконному обороту табачной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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