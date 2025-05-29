Свердловчанина, которого искали почти неделю, обнаружили мертвым

В поселке Безречный Свердловской области 29 мая обнаружили тело 39-летнего Дмитрия Бобылева, которого разыскивали с 24 мая. Информацию о завершении поисков подтвердили представители поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт» в своих официальных сообществах.
В поисках свердловчанина волонтеры прочесывали лес и осматривали местность с помощью дронов. «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры.
Причины и обстоятельства смерти Бобылева пока не раскрываются. В ориентировках, опубликованных ранее, отмечалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи.
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