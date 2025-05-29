29 мая 2025

Свердловчанина, которого искали почти неделю, обнаружили мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрия Бобылева искали пять дней
Дмитрия Бобылева искали пять дней Фото:

В поселке Безречный Свердловской области 29 мая обнаружили тело 39-летнего Дмитрия Бобылева, которого разыскивали с 24 мая. Информацию о завершении поисков подтвердили представители поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт» в своих официальных сообществах.

В поисках свердловчанина волонтеры прочесывали лес и осматривали местность с помощью дронов. «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры. 

Причины и обстоятельства смерти Бобылева пока не раскрываются. В ориентировках, опубликованных ранее, отмечалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи.

Фото погибшего свердловчанина
Фото погибшего свердловчанина
Фото:

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В поселке Безречный Свердловской области 29 мая обнаружили тело 39-летнего Дмитрия Бобылева, которого разыскивали с 24 мая. Информацию о завершении поисков подтвердили представители поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт» в своих официальных сообществах. В поисках свердловчанина волонтеры прочесывали лес и осматривали местность с помощью дронов. «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры.  Причины и обстоятельства смерти Бобылева пока не раскрываются. В ориентировках, опубликованных ранее, отмечалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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