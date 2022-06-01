Шеф из сериала «Кухня» попал в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Дмитрия Назарова возникли проблемы с сердцем Фото:

Актер Дмитрий Назаров, известный по роли шефа из сериала «Кухня», попал в больницу. Актер пожаловался врачам на проблемы с сердцем.

«Дмитрий Назаров обратился к врачам с жалобами на сердце. Звезда „Кухни“ самостоятельно добрался до медицинского учреждения. После первичного осмотра врачи приняли решение о госпитализации знаменитости для проведения более полного обследования», — пишет Пятый канал.

Назарову 64 года, он является актером театра и кино. В 2000 году Назаров получил звание Народного артиста России.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Актер Дмитрий Назаров, известный по роли шефа из сериала «Кухня», попал в больницу. Актер пожаловался врачам на проблемы с сердцем. «Дмитрий Назаров обратился к врачам с жалобами на сердце. Звезда „Кухни“ самостоятельно добрался до медицинского учреждения. После первичного осмотра врачи приняли решение о госпитализации знаменитости для проведения более полного обследования», — пишет Пятый канал. Назарову 64 года, он является актером театра и кино. В 2000 году Назаров получил звание Народного артиста России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...