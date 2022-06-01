Шеф из сериала «Кухня» попал в больницу

01 июня 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

У Дмитрия Назарова возникли проблемы с сердцем Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Актер Дмитрий Назаров, известный по роли шефа из сериала «Кухня», попал в больницу. Актер пожаловался врачам на проблемы с сердцем. «Дмитрий Назаров обратился к врачам с жалобами на сердце. Звезда „Кухни“ самостоятельно добрался до медицинского учреждения. После первичного осмотра врачи приняли решение о госпитализации знаменитости для проведения более полного обследования», — пишет Пятый канал. Назарову 64 года, он является актером театра и кино. В 2000 году Назаров получил звание Народного артиста России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Актер Дмитрий Назаров, известный по роли шефа из сериала «Кухня», попал в больницу. Актер пожаловался врачам на проблемы с сердцем. «Дмитрий Назаров обратился к врачам с жалобами на сердце. Звезда „Кухни“ самостоятельно добрался до медицинского учреждения. После первичного осмотра врачи приняли решение о госпитализации знаменитости для проведения более полного обследования», — пишет Пятый канал. Назарову 64 года, он является актером театра и кино. В 2000 году Назаров получил звание Народного артиста России.