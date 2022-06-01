Кремль: строительство дороги Москва — Казань не замедлится

В Кремле нет опасений, что строительство автодороги М12 Москва — Казань замедлится из-за подорожания проекта. Все инфляционные риски учитываются и правительством, и компанией «Автодор», заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Инфляционное подорожание есть. Объективно изменение цены в сторону повышения возможно. Это учитывается при строительстве. В правительстве РФ и в корпорации [Автодор] принимаются меры, чтобы не замедлять проекты, которые реализуются. Как раз по вопросам развития дорожной отрасли президент Путин проведет совещание 2 июня», — сообщил Песков.
Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автотрассы М12 Москва-Казань подорожало примерно на 30%, сообщил ТАСС. Изначально (в 2018 году) проект оценивался в 629 млрд рублей.
В Кремле нет опасений, что строительство автодороги М12 Москва — Казань замедлится из-за подорожания проекта. Все инфляционные риски учитываются и правительством, и компанией «Автодор», заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Инфляционное подорожание есть. Объективно изменение цены в сторону повышения возможно. Это учитывается при строительстве. В правительстве РФ и в корпорации [Автодор] принимаются меры, чтобы не замедлять проекты, которые реализуются. Как раз по вопросам развития дорожной отрасли президент Путин проведет совещание 2 июня», — сообщил Песков. Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автотрассы М12 Москва-Казань подорожало примерно на 30%, сообщил ТАСС. Изначально (в 2018 году) проект оценивался в 629 млрд рублей.