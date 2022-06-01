Кремль: строительство дороги Москва — Казань не замедлится

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле нет опасений, что будут срывы строительства автодороги Москва — Казань Фото:

В Кремле нет опасений, что строительство автодороги М12 Москва — Казань замедлится из-за подорожания проекта. Все инфляционные риски учитываются и правительством, и компанией «Автодор», заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Инфляционное подорожание есть. Объективно изменение цены в сторону повышения возможно. Это учитывается при строительстве. В правительстве РФ и в корпорации [Автодор] принимаются меры, чтобы не замедлять проекты, которые реализуются. Как раз по вопросам развития дорожной отрасли президент Путин проведет совещание 2 июня», — сообщил Песков.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автотрассы М12 Москва-Казань подорожало примерно на 30%, сообщил ТАСС. Изначально (в 2018 году) проект оценивался в 629 млрд рублей.

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В Кремле нет опасений, что строительство автодороги М12 Москва — Казань замедлится из-за подорожания проекта. Все инфляционные риски учитываются и правительством, и компанией «Автодор», заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Инфляционное подорожание есть. Объективно изменение цены в сторону повышения возможно. Это учитывается при строительстве. В правительстве РФ и в корпорации [Автодор] принимаются меры, чтобы не замедлять проекты, которые реализуются. Как раз по вопросам развития дорожной отрасли президент Путин проведет совещание 2 июня», — сообщил Песков. Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автотрассы М12 Москва-Казань подорожало примерно на 30%, сообщил ТАСС. Изначально (в 2018 году) проект оценивался в 629 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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