«Путинский» автобан Москва — Екатеринбург начали асфальтировать. Дорогу расширят с 2 до 4 полос

04 мая 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Кроме того, на свердловском участке трассы отремонтируют и расширят шесть путепроводов, пять из которых через реки Фото: Денис Моргунов © URA.RU На участке трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург» (который войдет в состав высокоскоростной магистрали М-12 из Москвы, через Нижний Новгород, Казань и Башкирию в Екатеринбург) строители начали укладывать асфальт. Дорогу в рамках этого ремонта расширяют с двух до четырех полос, сообщается на своем официальном сайте ФКУ «Уралуправтодор». «На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург (входящей в скоростную трассу Казань-Екатеринбург) продолжается капитальный ремонт участка со 187 по 232 километры. На момент укладки органо-минеральной смеси (следующим слоем уложат асфальтобетон, — прим URA.RU) движение на участке ограничено, действует реверсивный режим со светофорным регулированием», — говорится в сообщении организации. Ранее сообщалось, что магистраль из Москвы в Екатеринбург будет проложена через Нижний Новгород, Казань и территорию Республики Башкортостан и выйдет на трассу Р-242 «Пермь—Екатеринбург» в районе свердловского города Ачит. Автомагистраль планируют построить к 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На участке трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург» (который войдет в состав высокоскоростной магистрали М-12 из Москвы, через Нижний Новгород, Казань и Башкирию в Екатеринбург) строители начали укладывать асфальт. Дорогу в рамках этого ремонта расширяют с двух до четырех полос, сообщается на своем официальном сайте ФКУ «Уралуправтодор». «На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург (входящей в скоростную трассу Казань-Екатеринбург) продолжается капитальный ремонт участка со 187 по 232 километры. На момент укладки органо-минеральной смеси (следующим слоем уложат асфальтобетон, — прим URA.RU) движение на участке ограничено, действует реверсивный режим со светофорным регулированием», — говорится в сообщении организации. Ранее сообщалось, что магистраль из Москвы в Екатеринбург будет проложена через Нижний Новгород, Казань и территорию Республики Башкортостан и выйдет на трассу Р-242 «Пермь—Екатеринбург» в районе свердловского города Ачит. Автомагистраль планируют построить к 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.