Пермское предприятие срочно ищет рабочих

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Сотрудникам обещают премии и полный соцпакет Фото:

Пермское предприятие «Очерский машиностроительный завод» (АО «ОМЗ») расширяет штат. На заводе объявлен срочный набор сотрудников.

«В штат нужны электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, токари, упаковщики. В целом вакансий очень много, так как наше предприятие постоянно увеличивает объемы производства», — рассказали URA.RU в отделе кадров предприятия.

Рабочим обещают достойную заработную плату, премии, полный соцпакет и корпоративный транспорт. Также на заводе для сотрудников проводят обучение и курсы повышения квалификации. АО «ОМЗ» находится в городе Очер. Предприятие производит нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов.

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Пермское предприятие «Очерский машиностроительный завод» (АО «ОМЗ») расширяет штат. На заводе объявлен срочный набор сотрудников. «В штат нужны электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, токари, упаковщики. В целом вакансий очень много, так как наше предприятие постоянно увеличивает объемы производства», — рассказали URA.RU в отделе кадров предприятия. Рабочим обещают достойную заработную плату, премии, полный соцпакет и корпоративный транспорт. Также на заводе для сотрудников проводят обучение и курсы повышения квалификации. АО «ОМЗ» находится в городе Очер. Предприятие производит нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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