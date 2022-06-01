Пермское предприятие срочно ищет рабочих

Сотрудникам обещают премии и полный соцпакет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермское предприятие «Очерский машиностроительный завод» (АО «ОМЗ») расширяет штат. На заводе объявлен срочный набор сотрудников.

«В штат нужны электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, токари, упаковщики. В целом вакансий очень много, так как наше предприятие постоянно увеличивает объемы производства», — рассказали URA.RU в отделе кадров предприятия.

Рабочим обещают достойную заработную плату, премии, полный соцпакет и корпоративный транспорт. Также на заводе для сотрудников проводят обучение и курсы повышения квалификации. АО «ОМЗ» находится в городе Очер. Предприятие производит нефтепромысловое оборудование и различные типы металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов.