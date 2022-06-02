Власти выдадут льготные займы свердловским предпринимателям. Но не всем

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Предприниматели смогут получить в долг от Свердловской области до пяти миллионов рублей Фото:

Свердловский областной фонд открыл прием заявок на займы «Моногород». В рамках этой программы свердловские предприниматели смогут получить кредиты на развитие своего проекта по ставке 5,5% годовых, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона.

«Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства открыл прием заявок на займы „Моногород“ по ставке 5,5% годовых. Предприниматели могут обращаться за финансовой поддержкой в муниципальные фонды, которые располагаются в моногородах, или напрямую в СОФПП», — говорится в сообщениии.

Уточняется, что займы смогут получить проекты, развивающиеся в таких городах региона, как Нижний Тагил, Краснотурьинск, Первоуральск, Асбест, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Качканар, Североуральск и Серов. Заявку на финансирование можно оставить, посетив муниципальный фонд поддержки в одном из перечисленных городов, обратившись в СОФПП или напрямую в личном кабинете Фонда. Максимальное финансирование не превысит пять миллионов рублей, которые выдаются на срок до 36 месяцев.

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Свердловский областной фонд открыл прием заявок на займы «Моногород». В рамках этой программы свердловские предприниматели смогут получить кредиты на развитие своего проекта по ставке 5,5% годовых, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства открыл прием заявок на займы „Моногород“ по ставке 5,5% годовых. Предприниматели могут обращаться за финансовой поддержкой в муниципальные фонды, которые располагаются в моногородах, или напрямую в СОФПП», — говорится в сообщениии. Уточняется, что займы смогут получить проекты, развивающиеся в таких городах региона, как Нижний Тагил, Краснотурьинск, Первоуральск, Асбест, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Качканар, Североуральск и Серов. Заявку на финансирование можно оставить, посетив муниципальный фонд поддержки в одном из перечисленных городов, обратившись в СОФПП или напрямую в личном кабинете Фонда. Максимальное финансирование не превысит пять миллионов рублей, которые выдаются на срок до 36 месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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