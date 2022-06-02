Власти выдадут льготные займы свердловским предпринимателям. Но не всем

02 июня 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Предприниматели смогут получить в долг от Свердловской области до пяти миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловский областной фонд открыл прием заявок на займы «Моногород». В рамках этой программы свердловские предприниматели смогут получить кредиты на развитие своего проекта по ставке 5,5% годовых, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства открыл прием заявок на займы „Моногород“ по ставке 5,5% годовых. Предприниматели могут обращаться за финансовой поддержкой в муниципальные фонды, которые располагаются в моногородах, или напрямую в СОФПП», — говорится в сообщениии. Уточняется, что займы смогут получить проекты, развивающиеся в таких городах региона, как Нижний Тагил, Краснотурьинск, Первоуральск, Асбест, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Качканар, Североуральск и Серов. Заявку на финансирование можно оставить, посетив муниципальный фонд поддержки в одном из перечисленных городов, обратившись в СОФПП или напрямую в личном кабинете Фонда. Максимальное финансирование не превысит пять миллионов рублей, которые выдаются на срок до 36 месяцев. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Свердловский областной фонд открыл прием заявок на займы «Моногород». В рамках этой программы свердловские предприниматели смогут получить кредиты на развитие своего проекта по ставке 5,5% годовых, рассказали URA.RU в департаменте информполитики региона. «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства открыл прием заявок на займы „Моногород“ по ставке 5,5% годовых. Предприниматели могут обращаться за финансовой поддержкой в муниципальные фонды, которые располагаются в моногородах, или напрямую в СОФПП», — говорится в сообщениии. Уточняется, что займы смогут получить проекты, развивающиеся в таких городах региона, как Нижний Тагил, Краснотурьинск, Первоуральск, Асбест, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Качканар, Североуральск и Серов. Заявку на финансирование можно оставить, посетив муниципальный фонд поддержки в одном из перечисленных городов, обратившись в СОФПП или напрямую в личном кабинете Фонда. Максимальное финансирование не превысит пять миллионов рублей, которые выдаются на срок до 36 месяцев.