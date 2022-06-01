В Челябинске выпускников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ. Информация о наборе на службу размещена на сайте педагогического вуза.
«Выпускников приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ в пограничные органы ведомства в Республике Карелия. Служба проходит без прохождения военной службы по призыву», — говорится в объявлении вуза.
Отбор выпускников проводится в рамках программы содействия трудоустройству выпускников вузов и обеспечения профориентации в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки. В этом году в школе Челябинска №5 также откроется экспериментальный класс ФСБ. Отбор будут вести на конкурсной основе из числа выпускников девятых классов городских школ.
Желающим служить в подразделениях ФСБ предстоит пройти отбор
В Челябинске выпускников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ. Информация о наборе на службу размещена на сайте педагогического вуза. «Выпускников приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ в пограничные органы ведомства в Республике Карелия. Служба проходит без прохождения военной службы по призыву», — говорится в объявлении вуза. Отбор выпускников проводится в рамках программы содействия трудоустройству выпускников вузов и обеспечения профориентации в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки. В этом году в школе Челябинска №5 также откроется экспериментальный класс ФСБ. Отбор будут вести на конкурсной основе из числа выпускников девятых классов городских школ.