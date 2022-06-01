Выпускников челябинского вуза зовут на службу в подразделения ФСБ. Скрин

02 июня 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Будущим педагогам предлагают отправится на службу в Карелию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске выпускников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ. Информация о наборе на службу размещена на сайте педагогического вуза. «Выпускников приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ в пограничные органы ведомства в Республике Карелия. Служба проходит без прохождения военной службы по призыву», — говорится в объявлении вуза. Отбор выпускников проводится в рамках программы содействия трудоустройству выпускников вузов и обеспечения профориентации в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки. В этом году в школе Челябинска №5 также откроется экспериментальный класс ФСБ. Отбор будут вести на конкурсной основе из числа выпускников девятых классов городских школ. Желающим служить в подразделениях ФСБ предстоит пройти отбор Фото: скрин с сайта ЮУрГГПУ Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

В Челябинске выпускников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ. Информация о наборе на службу размещена на сайте педагогического вуза. «Выпускников приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ в пограничные органы ведомства в Республике Карелия. Служба проходит без прохождения военной службы по призыву», — говорится в объявлении вуза. Отбор выпускников проводится в рамках программы содействия трудоустройству выпускников вузов и обеспечения профориентации в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки. В этом году в школе Челябинска №5 также откроется экспериментальный класс ФСБ. Отбор будут вести на конкурсной основе из числа выпускников девятых классов городских школ.