01 июня 2022

Выпускников челябинского вуза зовут на службу в подразделения ФСБ. Скрин

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, пограничиники, граница казахстана
Будущим педагогам предлагают отправится на службу в Карелию Фото:

В Челябинске выпускников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ. Информация о наборе на службу размещена на сайте педагогического вуза.

«Выпускников приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ в пограничные органы ведомства в Республике Карелия. Служба проходит без прохождения военной службы по призыву», — говорится в объявлении вуза.

Отбор выпускников проводится в рамках программы содействия трудоустройству выпускников вузов и обеспечения профориентации в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки. В этом году в школе Челябинска №5 также откроется экспериментальный класс ФСБ. Отбор будут вести на конкурсной основе из числа выпускников девятых классов городских школ.

Желающим служить в подразделениях ФСБ предстоит пройти отбор
Фото:

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В Челябинске выпускников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ. Информация о наборе на службу размещена на сайте педагогического вуза. «Выпускников приглашают пройти службу в подразделениях ФСБ в пограничные органы ведомства в Республике Карелия. Служба проходит без прохождения военной службы по призыву», — говорится в объявлении вуза. Отбор выпускников проводится в рамках программы содействия трудоустройству выпускников вузов и обеспечения профориентации в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки. В этом году в школе Челябинска №5 также откроется экспериментальный класс ФСБ. Отбор будут вести на конкурсной основе из числа выпускников девятых классов городских школ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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