В зависимости от результатов судмедэкспертизы, сотрудники МВД возбудят уголовное дело по 115 или 116 ст. УК РФ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Нижнем Тагиле жительница дома на улице Краснознаменной швырнула молоток в маму с двумя детьми. Инструмент попал прямо в голову семилетней девочке.

«Мы стоим разговариваем и смеемся с подругой. В этот момент вылетает пьяная соседка и просто кидает в нас молоток», — передает слова мамы пострадавшей девочки портал «Между строк». Для выяснения обстоятельств произошедшего корреспондент URA.RU запросил комментарий у начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, который подтвердил факт данного инцидента.

«Данное ЧП в установленном порядке зарегистрировано в ОП №16 Нижнего Тагила. Личности обеих сторон уже установлены. К счастью ребенка, госпитализация не потребовалась, после оказания врачебной помощи ее отпустили домой», — сообщил полковник Горелых.

Он также уточнил, что полицейские рекомендовали родителям провести судебно-медицинскую экспертизу. Именно от результатов судмедэкспертизы будет зависеть по какой конкретно статье УК РФ представители МВД возбудят уголовное дело, добавляет представитель свердловского МВД.

«Это может быть 116 или 115 статьи Уголовного кодекса РФ. Подозреваемая с неадекватным поведением и ранее была не в ладах с законом, по предварительным данным, имеет условные судимости за причастность к краже и грабежу. Это местная жительница по имени Юлия 1993 гр. Она проживает в том же доме, где и семья потерпевшего ребенка. Учитывая, что она, по словам очевидцев, была в тот момент „под мухой“, ее слова о том, что не хотела кидать молоток именно в ребенка, еще предстоит перепроверить», — добавил полковник Горелых.

Валерий Горелых также подчеркнул, что семилетняя девочка сейчас чувствует себя удовлетворительно и находится под тщательным присмотром мамы. Расследование инцидента продолжается.

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