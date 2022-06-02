02 июня 2022

Авиакомпанию наказали за нарушение прав пассажирки из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело Арины Устюговой в суде Центрального района. Челябинск, судья, суд, мантия
Суд взыскал в пользу пермячки 60 тыс. рублей Фото:

Мотовилихинский суд Перми оштрафовал авиакомпанию «Россия» за нарушение прав местной жительнице. Во время задержки рейса в пермском аэропорту женщине не предоставили горячее питание, комнату матери и ребенка, а также размещение в гостинице, сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в январе 2022 года в нарушение требований воздушного законодательства авиакомпанией пассажирам задержанного рейса Пермь-Хургада не предоставлены услуги по размещению в гостинице, комнате матери и ребенка, а также горячее питание», — сообщается в Telegram-канале. В пользу женщины с тремя детьми в суде взыскали с перевозчика компенсацию морального вреда размером в 60 тыс. рублей.

Пермская транспортная прокуратура инициировала проверку действий авиакомпании, в результате которых выявила нарушения законодательства. Помимо компенсации морального вреда, «Россия» должна будет оплатить штраф размером в 20 тыс. рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

Мотовилихинский суд Перми оштрафовал авиакомпанию «Россия» за нарушение прав местной жительнице. Во время задержки рейса в пермском аэропорту женщине не предоставили горячее питание, комнату матери и ребенка, а также размещение в гостинице, сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Установлено, что в январе 2022 года в нарушение требований воздушного законодательства авиакомпанией пассажирам задержанного рейса Пермь-Хургада не предоставлены услуги по размещению в гостинице, комнате матери и ребенка, а также горячее питание», — сообщается в Telegram-канале. В пользу женщины с тремя детьми в суде взыскали с перевозчика компенсацию морального вреда размером в 60 тыс. рублей. Пермская транспортная прокуратура инициировала проверку действий авиакомпании, в результате которых выявила нарушения законодательства. Помимо компенсации морального вреда, «Россия» должна будет оплатить штраф размером в 20 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...