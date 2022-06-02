Авиакомпанию наказали за нарушение прав пассажирки из Перми

Суд взыскал в пользу пермячки 60 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мотовилихинский суд Перми оштрафовал авиакомпанию «Россия» за нарушение прав местной жительнице. Во время задержки рейса в пермском аэропорту женщине не предоставили горячее питание, комнату матери и ребенка, а также размещение в гостинице, сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в январе 2022 года в нарушение требований воздушного законодательства авиакомпанией пассажирам задержанного рейса Пермь-Хургада не предоставлены услуги по размещению в гостинице, комнате матери и ребенка, а также горячее питание», — сообщается в Telegram-канале. В пользу женщины с тремя детьми в суде взыскали с перевозчика компенсацию морального вреда размером в 60 тыс. рублей.

Пермская транспортная прокуратура инициировала проверку действий авиакомпании, в результате которых выявила нарушения законодательства. Помимо компенсации морального вреда, «Россия» должна будет оплатить штраф размером в 20 тыс. рублей.