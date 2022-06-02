02 июня 2022

Пьяный свердловчанин устроил стрельбу по прохожим. Его будут судить

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Инцидент произошел в Камышлове 5 февраля текущего года Фото:

Камышловская районная прокуратура направила в райсуд дело свердловчанина, который устроил стрельбу по прохожим в Камышлове (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Камышлове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хулиганстве, выразившемся в стрельбе в центре города из охотничьего карабина в сторону прохожих, и умышленном повреждении чужого имущества. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый стрелял из охотничьего карабина в Камышлове 5 февраля. Как сообщает прокуратура, он сделал два выстрела в сторону двух незнакомых людей и один выстрел в автомобиль Peugeot. Обвиняемый вину признал частично, но причиненный чужому имуществу вред возместил полностью. Как уточняют представители свердловской прокуратуры, вменяемые нарушителю статьи (ч.2 ст. 167 и ч.2 ст. 213) предполагают лишение свободы сроком до 5 и 7 лет, соответственно.

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Камышловская районная прокуратура направила в райсуд дело свердловчанина, который устроил стрельбу по прохожим в Камышлове (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Камышлове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хулиганстве, выразившемся в стрельбе в центре города из охотничьего карабина в сторону прохожих, и умышленном повреждении чужого имущества. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемый стрелял из охотничьего карабина в Камышлове 5 февраля. Как сообщает прокуратура, он сделал два выстрела в сторону двух незнакомых людей и один выстрел в автомобиль Peugeot. Обвиняемый вину признал частично, но причиненный чужому имуществу вред возместил полностью. Как уточняют представители свердловской прокуратуры, вменяемые нарушителю статьи (ч.2 ст. 167 и ч.2 ст. 213) предполагают лишение свободы сроком до 5 и 7 лет, соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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