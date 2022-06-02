Пьяный свердловчанин устроил стрельбу по прохожим. Его будут судить

03 июня 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Камышлове 5 февраля текущего года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Камышловская районная прокуратура направила в райсуд дело свердловчанина, который устроил стрельбу по прохожим в Камышлове (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Камышлове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хулиганстве, выразившемся в стрельбе в центре города из охотничьего карабина в сторону прохожих, и умышленном повреждении чужого имущества. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемый стрелял из охотничьего карабина в Камышлове 5 февраля. Как сообщает прокуратура, он сделал два выстрела в сторону двух незнакомых людей и один выстрел в автомобиль Peugeot. Обвиняемый вину признал частично, но причиненный чужому имуществу вред возместил полностью. Как уточняют представители свердловской прокуратуры, вменяемые нарушителю статьи (ч.2 ст. 167 и ч.2 ст. 213) предполагают лишение свободы сроком до 5 и 7 лет, соответственно. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Камышловская районная прокуратура направила в райсуд дело свердловчанина, который устроил стрельбу по прохожим в Камышлове (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Камышлове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хулиганстве, выразившемся в стрельбе в центре города из охотничьего карабина в сторону прохожих, и умышленном повреждении чужого имущества. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемый стрелял из охотничьего карабина в Камышлове 5 февраля. Как сообщает прокуратура, он сделал два выстрела в сторону двух незнакомых людей и один выстрел в автомобиль Peugeot. Обвиняемый вину признал частично, но причиненный чужому имуществу вред возместил полностью. Как уточняют представители свердловской прокуратуры, вменяемые нарушителю статьи (ч.2 ст. 167 и ч.2 ст. 213) предполагают лишение свободы сроком до 5 и 7 лет, соответственно.