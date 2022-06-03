Следователи объявили в розыск южанина, избившего екатеринбуржца

Алексея Казанцева избила толпа южан на окраине Екатеринбурга 29 мая Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

По факту избиения Алексея Казанцева в Екатеринбурге терротдел полиции возбудил уголовное дело. По данным свердловских следователей, трое из нападавших южан уже задержаны, четвертый объявлен в розыск.

«Территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, в рамках которого установлены четыре участников инцидента. Трое из них были доставлены в отдел полиции», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Следователями объявлен в розыск четвертый южанин 2002 года рождения. Как только молодого человека найдут, будет проведено детальное расследование и дана окончательная правовая оценка действий каждого из задержанных.

Происшествие с избиениями южанами екатеринбуржца произошло в ночь на 29 мая. Молодые люди, будучи пьяными, нападали на всех, кто встретится им на пути. По словам источника, один из зачинщиков драки успел сбежать в Таджикистан. 2 июня стало известно, что пострадавший Алексей Казанцев скончался в больнице.