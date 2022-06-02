Пермские электрички выбрались из убытков

03 июня 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

В прошлом году пермские электрички перевезли около 6,5 миллионов пассажиров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Акционерное общество «Пермская пригородная компания» (АО «ППК») в прошлом году получило чистую прибыль более 140 миллионов рублей. Таким образом предприятие выбралось из убытков, сообщается в годовом финансовом отчете компании-перевозчика. «В 2021 году выручка составила 624,4 млн, чистая прибыль — 141,9 млн рублей», — указано в документе. Годом ранее компания зафиксировала выручку в 548,2 млн и чистый убыток в 139,9 млн рублей. Причиной убытков тогда послужило сокращение пассажиропотока на пригородных электричках из-за ковидных ограничений. Среди причин улучшения финансовых показателей прошлого года в отчете называются оптимизация графиков работы кассиров-контролеров, внедрение автоматизированных систем продажи проездных и совершенствование тарифной политики. Всего в 2021 году «Пермская пригородная компания» перевезла на электричках около 6,5 миллионов пассажиров. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Акционерное общество «Пермская пригородная компания» (АО «ППК») в прошлом году получило чистую прибыль более 140 миллионов рублей. Таким образом предприятие выбралось из убытков, сообщается в годовом финансовом отчете компании-перевозчика. «В 2021 году выручка составила 624,4 млн, чистая прибыль — 141,9 млн рублей», — указано в документе. Годом ранее компания зафиксировала выручку в 548,2 млн и чистый убыток в 139,9 млн рублей. Причиной убытков тогда послужило сокращение пассажиропотока на пригородных электричках из-за ковидных ограничений. Среди причин улучшения финансовых показателей прошлого года в отчете называются оптимизация графиков работы кассиров-контролеров, внедрение автоматизированных систем продажи проездных и совершенствование тарифной политики. Всего в 2021 году «Пермская пригородная компания» перевезла на электричках около 6,5 миллионов пассажиров.