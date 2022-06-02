02 июня 2022

Пермские электрички выбрались из убытков

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, электричка, электропоезд, железная дорога, рельсовый автобус
В прошлом году пермские электрички перевезли около 6,5 миллионов пассажиров Фото:

Акционерное общество «Пермская пригородная компания» (АО «ППК») в прошлом году получило чистую прибыль более 140 миллионов рублей. Таким образом предприятие выбралось из убытков, сообщается в годовом финансовом отчете компании-перевозчика.

«В 2021 году выручка составила 624,4 млн, чистая прибыль — 141,9 млн рублей», — указано в документе. Годом ранее компания зафиксировала выручку в 548,2 млн и чистый убыток в 139,9 млн рублей. Причиной убытков тогда послужило сокращение пассажиропотока на пригородных электричках из-за ковидных ограничений.

Среди причин улучшения финансовых показателей прошлого года в отчете называются оптимизация графиков работы кассиров-контролеров, внедрение автоматизированных систем продажи проездных и совершенствование тарифной политики. Всего в 2021 году «Пермская пригородная компания» перевезла на электричках около 6,5 миллионов пассажиров.

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Акционерное общество «Пермская пригородная компания» (АО «ППК») в прошлом году получило чистую прибыль более 140 миллионов рублей. Таким образом предприятие выбралось из убытков, сообщается в годовом финансовом отчете компании-перевозчика. «В 2021 году выручка составила 624,4 млн, чистая прибыль — 141,9 млн рублей», — указано в документе. Годом ранее компания зафиксировала выручку в 548,2 млн и чистый убыток в 139,9 млн рублей. Причиной убытков тогда послужило сокращение пассажиропотока на пригородных электричках из-за ковидных ограничений. Среди причин улучшения финансовых показателей прошлого года в отчете называются оптимизация графиков работы кассиров-контролеров, внедрение автоматизированных систем продажи проездных и совершенствование тарифной политики. Всего в 2021 году «Пермская пригородная компания» перевезла на электричках около 6,5 миллионов пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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