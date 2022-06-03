03 июня 2022

Семья уток подключилась к екатеринбургскому флешмобу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной у Clever Park. Екатеринбург, набережная, утки, ckever park
Семью уток заметили в районе Академический в Екатеринбурге Фото:

Семья уток в Академическом продолжила флешмоб, запущенный URA.RU несколько недель назад. Жители екатеринбургского района заметили семью уток, гуляющих по тротуару. Видео с животными опубликовали в telegram-канале «Свет Екатеринбург».

Екатеринбуржцы заметили утку с шестью утятами на улицах Академического. На кадрах видно, как «мать» ведет семейство по тротуару, утята пытаются зайти в открытую дверь магазина, однако животных туда не пускают.

Ранее URA.RU рассказывало, что свердловский главк МВД посетила утка. После чего, пресс-секретарь салона связи поддержала флешмоб с животным. Захват утками Екатеринбурга продолжился на Вторчермете.

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Семья уток в Академическом продолжила флешмоб, запущенный URA.RU несколько недель назад. Жители екатеринбургского района заметили семью уток, гуляющих по тротуару. Видео с животными опубликовали в telegram-канале «Свет Екатеринбург». Екатеринбуржцы заметили утку с шестью утятами на улицах Академического. На кадрах видно, как «мать» ведет семейство по тротуару, утята пытаются зайти в открытую дверь магазина, однако животных туда не пускают. Ранее URA.RU рассказывало, что свердловский главк МВД посетила утка. После чего, пресс-секретарь салона связи поддержала флешмоб с животным. Захват утками Екатеринбурга продолжился на Вторчермете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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