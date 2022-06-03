Семью уток заметили в районе Академический в Екатеринбурге
Семья уток в Академическом продолжила флешмоб, запущенный URA.RU несколько недель назад. Жители екатеринбургского района заметили семью уток, гуляющих по тротуару. Видео с животными опубликовали в telegram-канале «Свет Екатеринбург».
Екатеринбуржцы заметили утку с шестью утятами на улицах Академического. На кадрах видно, как «мать» ведет семейство по тротуару, утята пытаются зайти в открытую дверь магазина, однако животных туда не пускают.
Ранее URA.RU рассказывало, что свердловский главк МВД посетила утка. После чего, пресс-секретарь салона связи поддержала флешмоб с животным. Захват утками Екатеринбурга продолжился на Вторчермете.
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