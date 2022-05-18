Екатеринбуржцы поддержали флешмоб с утками. «Наступление продолжается»

19 мая 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Утки покидают водоемы и путешествуют по городу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Екатеринбурга включились в историю про уток, которую начали в свердловском главке МВД. В сообществе «Безумный Екб» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что наступление птиц продолжается, они замечены на Вторчермете. «Вчера они рейдерским захватом взяли под свой контроль двор на Санаторной, 10», — сообщил подписчик сообщества и прислал видео. На нем видно, как две утки сворачивают с дороги в сторону детской площадки и прогуливаются по ней. Флешмоб начался после того, как пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области распространила по СМИ историю про утку, прилетевшую в полицейский главк. Сначала птицы была одна, затем «двукрылая сеньорита улетела восвояси, но позднее вечером вернулась на территорию главка уже вместе со своим „супругом“», рассказывал пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. Затем в историю включились пресс-секретари. Представитель «Мотива» Надежда Агапова записала видео о том, как правильно кормить уток.

Жители Екатеринбурга включились в историю про уток, которую начали в свердловском главке МВД. В сообществе «Безумный Екб» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что наступление птиц продолжается, они замечены на Вторчермете. «Вчера они рейдерским захватом взяли под свой контроль двор на Санаторной, 10», — сообщил подписчик сообщества и прислал видео. На нем видно, как две утки сворачивают с дороги в сторону детской площадки и прогуливаются по ней. Флешмоб начался после того, как пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области распространила по СМИ историю про утку, прилетевшую в полицейский главк. Сначала птицы была одна, затем «двукрылая сеньорита улетела восвояси, но позднее вечером вернулась на территорию главка уже вместе со своим „супругом“», рассказывал пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. Затем в историю включились пресс-секретари. Представитель «Мотива» Надежда Агапова записала видео о том, как правильно кормить уток.