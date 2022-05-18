18 мая 2022

Екатеринбуржцы поддержали флешмоб с утками. «Наступление продолжается»

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Виды города. Пермь, утки в городе
Утки покидают водоемы и путешествуют по городу Фото:

Жители Екатеринбурга включились в историю про уток, которую начали в свердловском главке МВД. В сообществе «Безумный Екб» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что наступление птиц продолжается, они замечены на Вторчермете.

«Вчера они рейдерским захватом взяли под свой контроль двор на Санаторной, 10», — сообщил подписчик сообщества и прислал видео. На нем видно, как две утки сворачивают с дороги в сторону детской площадки и прогуливаются по ней.

Флешмоб начался после того, как пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области распространила по СМИ историю про утку, прилетевшую в полицейский главк. Сначала птицы была одна, затем «двукрылая сеньорита улетела восвояси, но позднее вечером вернулась на территорию главка уже вместе со своим „супругом“», рассказывал пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. Затем в историю включились пресс-секретари. Представитель «Мотива» Надежда Агапова записала видео о том, как правильно кормить уток.

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Жители Екатеринбурга включились в историю про уток, которую начали в свердловском главке МВД. В сообществе «Безумный Екб» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что наступление птиц продолжается, они замечены на Вторчермете. «Вчера они рейдерским захватом взяли под свой контроль двор на Санаторной, 10», — сообщил подписчик сообщества и прислал видео. На нем видно, как две утки сворачивают с дороги в сторону детской площадки и прогуливаются по ней. Флешмоб начался после того, как пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области распространила по СМИ историю про утку, прилетевшую в полицейский главк. Сначала птицы была одна, затем «двукрылая сеньорита улетела восвояси, но позднее вечером вернулась на территорию главка уже вместе со своим „супругом“», рассказывал пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. Затем в историю включились пресс-секретари. Представитель «Мотива» Надежда Агапова записала видео о том, как правильно кормить уток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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