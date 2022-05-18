Пресс-секретарь «Мотива» советует не кормить уток хлебом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пресс-секретарь оператора «Мотив» Надежда Агапова записала видео о том, как правильно кормить уток. Она посоветовала прочитать в интернете, какой корм полезен для птиц. Видео Агапова опубликовала в telegram-канале оператора.

«Если в парке вы встречаете уток, не торопитесь кормить их хлебом — воспользуйтесь мобильным интернетом и прочитайте: какой корм полезен для этих птиц», — рассказывает Агапова. «Ничего особенного, просто пресс-секретарь ТГ „Мотив“ Надежда Агапова рассказывает про уточек», — говорится в описании к видео.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области подполковник Валерий Горелых рассказал, что свердловский главк МВД посетила утка. «К сожалению, не всему личному составу удалось лицезреть, как утка торжественно чеканила шаг по гарнизонному плацу, так как в это время многие находились на сеансе видеоконференцсвязи», — рассказал Горелых URA.RU. Диковинного гостя засняли на видео.