Средства на обновление «Красной линии» выделила администрация Екатеринбурга Фото предоставлено волонтерами проекта «Красная линия Екатеринбурга»

В Екатеринбурге в ночь на 5 июня начали обновлять «Красную линию» — туристический маршрут, пролегающий в центре города через главные достопримечательности. На обновление разметки ушло порядка полтонны краски, сообщила URA.RU руководитель волонтерского проекта Вилена Петрищева.

«Обновлять линию начали в пять утра, это только первый этап. Еще волонтерам нужно будет нанести номера [объектов] на разметке, обычно это длится в течение недели, если не будет сильных дождей. Понадобилось полтонны краски», — рассказала Петрищева.

«Красная линия Екатеринбурга» — туристический маршрут по центру города протяженностью девять километров. Линия пролегает через 39 городских достопримечательностей. В частности, через площадь 1905 года, набережную Рабочей молодежи, Исторический сквер, улицу Вайнера.

Обновленная разметка у «Ельцин-Центра» Фото предоставлено волонтерами проекта «Красная линия Екатеринбурга»

Линия проходит через центр города и его главные достопримечательности Фото предоставлено волонтерами проекта «Красная линия Екатеринбурга»

Обновлять разметку начали ранним утром Фото предоставлено волонтерами проекта «Красная линия Екатеринбурга»

Протяженность маршрута девять километров Фото предоставлено волонтерами проекта «Красная линия Екатеринбурга»