04 июня 2022

На туристический маршрут Екатеринбурга потратили полтонны краски. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства на обновление «Красной линии» выделила администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ночь на 5 июня начали обновлять «Красную линию» — туристический маршрут, пролегающий в центре города через главные достопримечательности. На обновление разметки ушло порядка полтонны краски, сообщила URA.RU руководитель волонтерского проекта Вилена Петрищева.

«Обновлять линию начали в пять утра, это только первый этап. Еще волонтерам нужно будет нанести номера [объектов] на разметке, обычно это длится в течение недели, если не будет сильных дождей. Понадобилось полтонны краски», — рассказала Петрищева.

«Красная линия Екатеринбурга» — туристический маршрут по центру города протяженностью девять километров. Линия пролегает через 39 городских достопримечательностей. В частности, через площадь 1905 года, набережную Рабочей молодежи, Исторический сквер, улицу Вайнера.

Обновленная разметка у «Ельцин-Центра»
Линия проходит через центр города и его главные достопримечательности
Обновлять разметку начали ранним утром
Протяженность маршрута девять километров

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге в ночь на 5 июня начали обновлять «Красную линию» — туристический маршрут, пролегающий в центре города через главные достопримечательности. На обновление разметки ушло порядка полтонны краски, сообщила URA.RU руководитель волонтерского проекта Вилена Петрищева. «Обновлять линию начали в пять утра, это только первый этап. Еще волонтерам нужно будет нанести номера [объектов] на разметке, обычно это длится в течение недели, если не будет сильных дождей. Понадобилось полтонны краски», — рассказала Петрищева. «Красная линия Екатеринбурга» — туристический маршрут по центру города протяженностью девять километров. Линия пролегает через 39 городских достопримечательностей. В частности, через площадь 1905 года, набережную Рабочей молодежи, Исторический сквер, улицу Вайнера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...