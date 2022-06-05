Канцлер Австрии призвал к важному шагу для членства Украины в ЕС

05 июня 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Евросоюз должен создать подготовительную зону для Украины, считает Карл Нехаммер Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Евросоюз должен создать «европейскую подготовительную зону» для Украины, что поможет стране адаптироваться к стандартам ЕС. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер. «На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом. Однако ЕС должен создать европейскую подготовительную зону, благодаря которой потенциальные члены союза будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к его стандартам», — передает слова Нехаммера газета Kronen Zeitung. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Одно из ключевых условий России на переговорах — возвращение Украины к нейтральному статусу и отказ от вступления в НАТО. При этом в Кремле отметили, что вопрос вступления Украины в ЕС может рассматриваться, так как Евросоюз не является военным блоком. Однако позже заместитель постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия изменила свою позицию по этому вопросу. По словам Полянского, членство Украины в ЕС больше не может быть частью мирного соглашения. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Евросоюз должен создать «европейскую подготовительную зону» для Украины, что поможет стране адаптироваться к стандартам ЕС. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер. «На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом. Однако ЕС должен создать европейскую подготовительную зону, благодаря которой потенциальные члены союза будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к его стандартам», — передает слова Нехаммера газета Kronen Zeitung. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Одно из ключевых условий России на переговорах — возвращение Украины к нейтральному статусу и отказ от вступления в НАТО. При этом в Кремле отметили, что вопрос вступления Украины в ЕС может рассматриваться, так как Евросоюз не является военным блоком. Однако позже заместитель постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия изменила свою позицию по этому вопросу. По словам Полянского, членство Украины в ЕС больше не может быть частью мирного соглашения.