В Челябинской области на берегу реки нашли останки человека

В обстоятельствах разбираются следователи
Скелетированные останки человека нашли на берегу реки Сатка в Саткинском районе Челябинской области. Территория принадлежит местному промпредприятию, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Останки человека местный житель нашел в промзоне около моста через реку Сатка. Установить личность погибшего и причину смерти сможет только экспертиза», — рассказал источник.
По факту обнаружения тела проверку начал Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе регионального СУ СКР информацию пока не комментируют.
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