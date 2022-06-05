05 июня 2022
04 июня 2022

В Челябинской области на берегу реки нашли останки человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет. Торжественное заседание. Челябинск., погон, генерал-лейтенант
В обстоятельствах разбираются следователи Фото:

Скелетированные останки человека нашли на берегу реки Сатка в Саткинском районе Челябинской области. Территория принадлежит местному промпредприятию, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Останки человека местный житель нашел в промзоне около моста через реку Сатка. Установить личность погибшего и причину смерти сможет только экспертиза», — рассказал источник.

По факту обнаружения тела проверку начал Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе регионального СУ СКР информацию пока не комментируют.

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Скелетированные останки человека нашли на берегу реки Сатка в Саткинском районе Челябинской области. Территория принадлежит местному промпредприятию, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Останки человека местный житель нашел в промзоне около моста через реку Сатка. Установить личность погибшего и причину смерти сможет только экспертиза», — рассказал источник. По факту обнаружения тела проверку начал Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе регионального СУ СКР информацию пока не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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