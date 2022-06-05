В Челябинской области на берегу реки нашли останки человека

06 июня 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах разбираются следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скелетированные останки человека нашли на берегу реки Сатка в Саткинском районе Челябинской области. Территория принадлежит местному промпредприятию, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Останки человека местный житель нашел в промзоне около моста через реку Сатка. Установить личность погибшего и причину смерти сможет только экспертиза», — рассказал источник. По факту обнаружения тела проверку начал Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе регионального СУ СКР информацию пока не комментируют. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Скелетированные останки человека нашли на берегу реки Сатка в Саткинском районе Челябинской области. Территория принадлежит местному промпредприятию, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Останки человека местный житель нашел в промзоне около моста через реку Сатка. Установить личность погибшего и причину смерти сможет только экспертиза», — рассказал источник. По факту обнаружения тела проверку начал Следственный комитет. По ее результатам будет принято процессуальное решение. В пресс-службе регионального СУ СКР информацию пока не комментируют.