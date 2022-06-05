Мишустин выделил Пермскому краю деньги на важный проект

Искусственный интеллект оценит урожайность пшеницы и других сельхозкультур в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский край вошел в число восьми регионов, где будет реализован пилотный агропроект с использованием искусственного интеллекта. На эти цели Москва выделит более 900 млн рублей. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Речь идет об обновлении и модернизации информационных систем Минсельхоза РФ, сообщается на сайте правительства.

«Одна из главных целей этой работы — повышение точности оценок урожая. Уже в этом году в Татарстане, Пермском крае, в Воронежской, Курской, Брянской, Тульской, Нижегородской и Московской областях урожай планируется оценивать с использованием технологии искусственного интеллекта. Пилотный проект коснется семи основных сельскохозкультур: яровой и озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, гречихи и картофеля», — говорится на сайте.

Кроме этого, в работу запустят реестр федеральной собственности агропромкомплекса. Он поможет обобщить разрозненные сведения, анализировать и принимать на их основе решения. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало Десятилетие науки. Благодаря этому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.