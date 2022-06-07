Мэрия Екатеринбурга пресекла протест в сквере тайной сделкой

07 июня 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

На защиту зеленого участка накануне вечером вышли десятки человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Скон-Строй» передаст в собственность Екатеринбурга сквер в квартале между Юго-Западным лесопарком и Областной больницей №1, на защиту которого накануне вышли местные жители. Такое соглашение чиновники заключили с представителями застройщика на встрече в мэрии 7 июня, рассказал источник URA.RU в горадминистрации. Ранее агентство рассказывало о намерении «Скона» возвести четырехэтажный офисник на месте сквера и 25-этажного дома на месте старой телефонной станции «Ростелекома» по соседству. Против этих планов вечером 6 июня выступили десятки местных жителей. Днем 7-го мэр Алексей Орлов сказал, что стройки в сквере не будет — территории присвоят статус — ТОП-1 (территории общего пользования). «Сейчас сквер — это частная собственность. Когда эту землю приобретали, она имела статус Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). И поэтому просто так налагать запрет на стройку в сквере администрация не может по закону. Поэтому „Скон“ убедили передать землю муниципалитету, а также приостановить любое строительство в квартале — то есть не только офисника в сквере, но и жилой высотки рядом со сквером», — поделился собеседник. Вице-мэр Рустам Галямов в разговоре с URA.RU заявил, что «в целом» информация соответствует действительности. Выдвинул ли застройщик какие-либо ответные условия, собеседники агентства не раскрыли. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Компания «Скон-Строй» передаст в собственность Екатеринбурга сквер в квартале между Юго-Западным лесопарком и Областной больницей №1, на защиту которого накануне вышли местные жители. Такое соглашение чиновники заключили с представителями застройщика на встрече в мэрии 7 июня, рассказал источник URA.RU в горадминистрации. Ранее агентство рассказывало о намерении «Скона» возвести четырехэтажный офисник на месте сквера и 25-этажного дома на месте старой телефонной станции «Ростелекома» по соседству. Против этих планов вечером 6 июня выступили десятки местных жителей. Днем 7-го мэр Алексей Орлов сказал, что стройки в сквере не будет — территории присвоят статус — ТОП-1 (территории общего пользования). «Сейчас сквер — это частная собственность. Когда эту землю приобретали, она имела статус Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). И поэтому просто так налагать запрет на стройку в сквере администрация не может по закону. Поэтому „Скон“ убедили передать землю муниципалитету, а также приостановить любое строительство в квартале — то есть не только офисника в сквере, но и жилой высотки рядом со сквером», — поделился собеседник. Вице-мэр Рустам Галямов в разговоре с URA.RU заявил, что «в целом» информация соответствует действительности. Выдвинул ли застройщик какие-либо ответные условия, собеседники агентства не раскрыли.