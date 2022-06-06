06 июня 2022

Мэр Екатеринбурга уступил горожанам в споре за сквер

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург , орлов алексей
В настоящее время свердловские специалисты готовят проект поправок в Правила землепользования и застройки города Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заверил горожан в том, что никакой застройки в сквере между лесопарком и Областной больницей № 1 не будет. Информация появилась в telegram-канале мэра.

«Мне уже несколько раз задавали вопрос про сквер в Юго-Западном. Хотя, казалось бы, даны многочисленные разъяснения. Надеюсь, что мне удастся внести ясность, поставить в этом деле точку. Никакой застройки в данном случае не будет. Ни по обсуждавшемуся проекту, ни по какому-либо другому», — написал Орлов.

В настоящее время специалисты готовят проект поправок в Правила землепользования и застройки города. Земельным участкам, о которых идет речь, будет присвоена категория ТОП-1, не допускающая строительства.

«Мы в принципе весьма скептично относимся к проектам точечной застройки. И особенно — к застройке зеленых уголков. Мы уделяем много внимания развитию парков и скверов, но такие вот уголки даже важнее, потому что находятся в шаговой доступности от дома или работы горожанина», — резюмировал глава города.

Ранее URA.RU писало, что жители Юго-Западного района Екатеринбурга начали сбор подписей в защиту сквера в районе Онуфриева — Бардина. Там планируется строительство офисного здания и 25-этажного дома. Местные жители разработали план действий, чтобы противостоять точечной застройке. Они пишут обращения в администрацию, раздают листовки, готовят тексты коллективных обращений в мэрию, губернатору, депутатам.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заверил горожан в том, что никакой застройки в сквере между лесопарком и Областной больницей № 1 не будет. Информация появилась в telegram-канале мэра. «Мне уже несколько раз задавали вопрос про сквер в Юго-Западном. Хотя, казалось бы, даны многочисленные разъяснения. Надеюсь, что мне удастся внести ясность, поставить в этом деле точку. Никакой застройки в данном случае не будет. Ни по обсуждавшемуся проекту, ни по какому-либо другому», — написал Орлов. В настоящее время специалисты готовят проект поправок в Правила землепользования и застройки города. Земельным участкам, о которых идет речь, будет присвоена категория ТОП-1, не допускающая строительства. «Мы в принципе весьма скептично относимся к проектам точечной застройки. И особенно — к застройке зеленых уголков. Мы уделяем много внимания развитию парков и скверов, но такие вот уголки даже важнее, потому что находятся в шаговой доступности от дома или работы горожанина», — резюмировал глава города. Ранее URA.RU писало, что жители Юго-Западного района Екатеринбурга начали сбор подписей в защиту сквера в районе Онуфриева — Бардина. Там планируется строительство офисного здания и 25-этажного дома. Местные жители разработали план действий, чтобы противостоять точечной застройке. Они пишут обращения в администрацию, раздают листовки, готовят тексты коллективных обращений в мэрию, губернатору, депутатам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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