Судя по фото, неравнодушные горожане вызывали полицию Фото: читатель URA.RU

Екатеринбуржцы, защищающие сквер на юго-западе города, зафиксировали, что поблизости уже начали выкорчевывать деревья. URA.RU выяснило, кто это делает и зачем.

Вечером 6 июня десятки жителей квартала между Юго-Западным лесопарком и Областной больницей №1 выступили против строительства 25-этажного дома на месте старой телефонной станции «Ростелекома» и четырехэтажного офисника на месте небольшого сквера (хотя застройщик — «Скон-Строй» — говорит, что не собирался уничтожать сквер). За несколько часов до митинга вице-мэр Рустам Галямов сказал агентству, что власти не дадут застроить сквер.

«Но примерно в это же время между домом на улице Начдива Онуфриева, 24/2 и местом будущей застройки начали сносить деревья, подготавливать площадку. На вопрос, кто такие, [рабочие] ответили, что „Ростелеком“ устанавливает будку связи. Никаких документов не показали, ордера на вырубку не было. Сказали, что это не деревья, а травянистые кустарники, и им ордер не нужен», — поделился с корреспондентом очевидец.

В пресс-службе «Ростелекома» корреспонденту вырубку подтвердили, но объяснили при этом: «Идет установка выносного контейнера для обеспечения пяти тысяч абонентов телефонной связью. Площадь оборудования — 18 кВ м. Проект согласован в Главархитектуре Екатеринбурга (то есть в мэрии — прим. URA.RU). Проект был рассчитан с максимально возможным сохранением ландшафта. В периметр попало два кустарника. Оба объекта запланированы к пересадке. Один уже перенесен и посажен во дворе дома».

Точка в конфликте вокруг возможной застройки сквера может быть поставлена 7 июня. Бенефициара «Скон-Строй» Федора Дудкина вызвали на разговор в администрацию.

В «Ростелекоме» заявили, что согласовали вырубку с мэрией Фото: читатель URA.RU

Вырубку провели между домом на ул. Начдива Онуфриева, 24/2 и местом предполагаемой застройки Фото: читатель URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам