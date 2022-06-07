В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего 9-летнего мальчика

В Екатеринбурге на пересечении улиц Грибоедова — Бородина 7 июня в 18:20 произошло ДТП с участием ребенка. Девятилетнего мальчика сбила машина, когда он переходил дорогу. Водитель с места аварии скрылся, сообщили URA.RU пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
«По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля красного цвета двигался по улице Грибоедова. Поворачивая налево на улицу Бородина, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения машины. После чего с места ДТП скрылся», — рассказывают инспекторы.
В результате ДТП мальчик получил ушибы, его доставили в больницу. Инспекторы ищут водителя и очевидцев происшествия, сообщить информацию можно по номеру 8 908 632 43 67.
В Екатеринбурге на пересечении улиц Грибоедова — Бородина 7 июня в 18:20 произошло ДТП с участием ребенка. Девятилетнего мальчика сбила машина, когда он переходил дорогу. Водитель с места аварии скрылся, сообщили URA.RU пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля красного цвета двигался по улице Грибоедова. Поворачивая налево на улицу Бородина, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения машины. После чего с места ДТП скрылся», — рассказывают инспекторы. В результате ДТП мальчик получил ушибы, его доставили в больницу. Инспекторы ищут водителя и очевидцев происшествия, сообщить информацию можно по номеру 8 908 632 43 67.