Десятибалльные пробки в Екатеринбурге возникли из-за большого количества осадков

На оживленных дорогах случилось больше десяти аварий (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Обрушившийся снег на Екатеринбург стал причиной десятибалльных пробок вечером 13 декабря. Читатели URA.RU пожаловались на огромные цены в такси во время транспортного коллапса.

«Парализовано движение во всем центре города. Едем от бизнес-центра „Высоцкий“ по Малышева минут 40», — сказал собеседник. По словам другого, ситуацию не спасают общественный транспорт и такси, которые могут передвигаться по выделенным полосам. «Огромные пробки на улицах 8 Марта и Куйбышева», — сказал он. Стоимость поездки в такси сейчас подскочила примерно на 250 рублей.

Пробки на дорогах помимо снега усугубляют и аварии, которые блокируют проезды. Согласно «Яндекс Картам», на данный момент на оживленных дорогах случилось более десяти ДТП.

Скрин: «Яндекс Карты»

Скрин: читатели URA.RU