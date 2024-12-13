Екатеринбург застрял в десятибалльных пробках, цены на такси взлетели. Скрин

Десятибалльные пробки в Екатеринбурге возникли из-за большого количества осадков
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Снегопад. Екатеринбург, снег, пробка, транспорт, зима, троллейбус, проезжая часть, непогода, снегопад, автомобили
На оживленных дорогах случилось больше десяти аварий (архивное фото) Фото:

Обрушившийся снег на Екатеринбург стал причиной десятибалльных пробок вечером 13 декабря. Читатели URA.RU пожаловались на огромные цены в такси во время транспортного коллапса.

«Парализовано движение во всем центре города. Едем от бизнес-центра „Высоцкий“ по Малышева минут 40», — сказал собеседник. По словам другого, ситуацию не спасают общественный транспорт и такси, которые могут передвигаться по выделенным полосам. «Огромные пробки на улицах 8 Марта и Куйбышева», — сказал он. Стоимость поездки в такси сейчас подскочила примерно на 250 рублей.

Пробки на дорогах помимо снега усугубляют и аварии, которые блокируют проезды. Согласно «Яндекс Картам», на данный момент на оживленных дорогах случилось более десяти ДТП.

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Обрушившийся снег на Екатеринбург стал причиной десятибалльных пробок вечером 13 декабря. Читатели URA.RU пожаловались на огромные цены в такси во время транспортного коллапса. «Парализовано движение во всем центре города. Едем от бизнес-центра „Высоцкий“ по Малышева минут 40», — сказал собеседник. По словам другого, ситуацию не спасают общественный транспорт и такси, которые могут передвигаться по выделенным полосам. «Огромные пробки на улицах 8 Марта и Куйбышева», — сказал он. Стоимость поездки в такси сейчас подскочила примерно на 250 рублей. Пробки на дорогах помимо снега усугубляют и аварии, которые блокируют проезды. Согласно «Яндекс Картам», на данный момент на оживленных дорогах случилось более десяти ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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