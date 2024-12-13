Обрушившийся снег на Екатеринбург стал причиной десятибалльных пробок вечером 13 декабря. Читатели URA.RU пожаловались на огромные цены в такси во время транспортного коллапса.
«Парализовано движение во всем центре города. Едем от бизнес-центра „Высоцкий“ по Малышева минут 40», — сказал собеседник. По словам другого, ситуацию не спасают общественный транспорт и такси, которые могут передвигаться по выделенным полосам. «Огромные пробки на улицах 8 Марта и Куйбышева», — сказал он. Стоимость поездки в такси сейчас подскочила примерно на 250 рублей.
Пробки на дорогах помимо снега усугубляют и аварии, которые блокируют проезды. Согласно «Яндекс Картам», на данный момент на оживленных дорогах случилось более десяти ДТП.
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